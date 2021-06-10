Видео ⟩ "Я вас не боюсь": Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову

Напомним, продюсер заявила, что в некогда таких мужчин, как Давив Манукян и Филипп Киркоров, на Кавказе "пускали на шашлыки".

"Да, мой комментарий был резким - и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес людей без таланта, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность", - объяснила Крапивина.

По словам Нателлы она не желала оскорбить его, а всего лишь отметила, что российский шоу-бизнес превращается в балаган: "Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей - дешевый фарс", - завила она.

Она напомнила артисту, что ранее они плодотворно сотрудничали. Именно она помогла поп-королю создать хит "Цвет настроения - синий". После этого Светлане Лободе неоднократно предлагали дуэт. Оказывается, пару месяцев назад Киркоров опять звонил, но снова получил отказ.

"Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?" - предположила Нателла.

Она отметила, что это ее последний комментарий на скандальную тему. Крапивина навсегда покидает мир шоу-бизнеса, теперь она решила сосредоточится на новых проектах.