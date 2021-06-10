Видео ⟩ В России автобус врезался в остановку. Погибли шестеро

Как передает издание E1 со ссылкой на МВД, утром в четверг, 10 июня, у автобуса ПАЗ, который вез работников местного предприятия на смену, отказали тормоза. Ехавшая с горы машина протаранила ворота предприятия и наехала на нескольких людей на остановке общественного транспорта.

По данным ГИБДД, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Все погибшие работали на комбинате "Электрохимприбор" - структурного подразделения "Росатома".

Это градообразующее предприятие города и одно из ведущих в ядерно-оружейном комплексе "Росатома". Данные на сайте предприятия говорят, что его основная задача - производство изделий для Вооруженных сил России.