Видео ⟩ В России автобус врезался в остановку. Погибли шестеро
Шесть человек погибли и пятеро получили ранения в результате аварии рейсового автобуса в закрытом городе Лесной Свердловской области России, пишет "Медуза".
Шесть человек погибли и пятеро получили ранения в результате аварии рейсового автобуса в закрытом городе Лесной Свердловской области России, пишет "Медуза".
Как передает издание E1 со ссылкой на МВД, утром в четверг, 10 июня, у автобуса ПАЗ, который вез работников местного предприятия на смену, отказали тормоза. Ехавшая с горы машина протаранила ворота предприятия и наехала на нескольких людей на остановке общественного транспорта.
По данным ГИБДД, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Все погибшие работали на комбинате "Электрохимприбор" - структурного подразделения "Росатома".
Это градообразующее предприятие города и одно из ведущих в ядерно-оружейном комплексе "Росатома". Данные на сайте предприятия говорят, что его основная задача - производство изделий для Вооруженных сил России.
По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.