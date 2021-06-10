"Должны знать своё место". Черчесов оценил шансы России на Евро-2020

"Мы сделали выводы после товарищеских матчей с Польшей и Болгарией, определили итоговую заявку. Мы последовательны в своих действиях. Если думаешь о последнем рубеже, провалишься в первом. Нужно быть объективными: кто, кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место", - приводит слова Черчесова Die Presse.

Черчесов также добавил, что у сборной России могло бы быть небольшое преимущество в матчах с Бельгией и Финляндией, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

"С другой стороны, это преимущество может сработать только в том случае, если мы готовы выполнять свою работу. И не забывайте: мы начинаем турнир матчем с Бельгией, которая занимает первое место в рейтинге FIFA", - отметил тренер.

Напомним, перед Евро-2020 сборная России провела проверочные матчи с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0).

Сборная России на Евро-2020 выступит в одной группе с Бельгией (12.06), Финляндией (16.06) и Данией (21.06).

Состав сборной России на Евро-2020:

Вратари: Антон Шунин ("Динамо", Москва), Юрий Дюпин ("Рубин", Казань), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА, Москва), Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Андрей Семёнов ("Ахмат", Грозный), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

Полузащитники: Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив", Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Макаров ("Рубин", Казань);

Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Артём Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург).