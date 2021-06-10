Расследование популярного фейка: из-за вакцинации в больницах Риги не становится больше пациентов

В записи, которой за недолгое время поделились 5000 человек, сказано:

"Последствия начались! В приемные отделения попадает все больше людей в тяжелом состоянии, которое, судя по всему, может быть связано с последствиями вакцинации".

Re:Check связался с автором записи с просьбой уточнить, о каких именно приемных отделениях идет речь. Автор записи ответил, что слышал о такой ситуации от коллеги, который работает в одной из крупных больниц Риги. Он не захотел раскрыть ни имя своего коллеги, ни название больницы, потому что опасается последствий, если информация будет обнародована.

Что ответили в больницах?

Re:Check опросил обе университетские больницы Риги, есть ли у них пациенты, которые лечат последствия вакцинации против Covid-19, и становится ли их все больше и больше. Ответ - нет, таких пациентов нет.

Янита Вейнберга, руководитель отдела коммуникаций Университетской клинической больницы им. Страдиня, написала, что в этом году в больницу не госпитализировались пациенты с побочными эффектами после вакцинации от Covid-19. Аналогичным образом ответила Рижская Восточная больница.

"В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу не были госпитализированы пациенты, у которых была доказана прямая причинно-следственная связь между вакцинацией против Covid-19 и ухудшением здоровья", - заявила ее пресс-секретарь Илга Намниеце.

Комментарий Агентства лекарств

Государственное агентство лекарств (ZVA) также заявляет, что, согласно полученным отчетам о побочных эффектах, не было тенденции к увеличению количества случаев госпитализации после вакцинации против Covid-19.

На веб-сайте ZVA представлена ​​информация об отчетах о побочных реакциях, полученных к концу мая для каждой вакцины, хотя он не дает представления о том, насколько часто они были значительными или незначительными.

В записи также говорится, что "люди начинают умирать от воздействия [вакцин]". О подобных случаях информации также нет. Агентство указывает, что если врач, основываясь на своих профессиональных знаниях и опыте, подозревает, что вакцинация может быть причиной заболевания или смерти, он обязан сообщить об этом в ZVA.