Каждый пятый житель Латвии прошел вакцинацию от коронавриуса

Первую дозу вакцины получили 516 520 человек, а процесс вакцинации завершили 385 887 человек, в том числе 29 196 человек были привиты вакциной Johnsons&Johnson, которая вводится один раз.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года население Латвии составляло 1 887 600 человек, то есть первую дозу от Covid-19 получило 27,36% жителей страны, обе дозы - 20,44%.

В целом до понедельника в стране было использовано 902 407 доз вакцин от Covid-19.

Снижение активности?

За прошедшие сутки показатель вакцинации оставался относительно высоким - привито 15 679 человек, но это намного меньше, чем на прошлой неделе, когда были установлены однодневные рекорды вакцинации: 2 июня было привито 21 789 человек, 3 июня - 21 508 человек, 4 июня - 19 261 человек.

Первую дозу вакцины вчера получили 4298 человек, вторую - 10 363 человека, 1018 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson.

В понедельник жители Латвии в основном прививались вакциной Pfizer/BionTech. Первой дозой Pfizer/BionTech были привиты 3908 человек, 385 человек были привиты первой дозой Moderna, а пять человек получили первую дозу AstraZeneca. Вакцина Pfizer/BionTech для второй дозы была использована 5613 раз, вакцина AstraZeneca - 3107 раз, вакцина Moderna - 1643 раза, а вакцина Johnson&Johnson была использована 1018 раз.