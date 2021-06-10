УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020

Напомним, на экипировку была нанесена карта страны с Крымом в её составе, а также слоганы "Слава Украине" и "Героям слава".

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине", который нанесён на воротник, также останется на форме, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Что касается второй части слогана - "Героям слава!" - то Украина будет должна убрать его с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

По данным портала Tribuna.com, в настоящий момент Ассоциация футбола Украины ведёт переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава!" на форме украинской команды.

Ранее на форму сборной Украины отреагировали лидеры России и Украины. Так, например, Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фотографию в футболке национальной команды, а Владимир Путин отметил, что не видит в этом никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма всем россиянам хорошо известна.