Чт, 10.06.2021
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Фото ⟩ Поклонники эстонского дрифта решили сдвинуть мешавшие проезду бетонные заграждения

Поклонники дрифта занимаются пауэрлифтингом и фигурной ездой. ФОТО: PPA Lõuna prefektuur

Рядом с Эстонским национальным музеем в Тарту имел место довольно своеобразный инцидент: любители дрифта решили сдвинуть с дороги мешавшее проезду бетонное заграждение, пишет Rus.Postimees.

"Хорошо, когда молодежь уважает спорт и постоянно ищет возможности для занятий пауэрлифтингом и фигурной ездой на машине, - говорится в сообщении Лыунаской префектуры в соцсетях. - Но на этот раз выбор места был сделан неудачно, поскольку установленные неподалеку от Эстонского национального музея бетонные заграждения должны мешать проникновению посторонних на частную землю".

По сообщению стражей правопорядка, собственник земли уже долго время испытывает проблемы с молодежью, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к полиции. Полиция установила личности запечатленных на видео людей и провела с ними беседы. "Несмотря на то, что молодые люди нашли множество оправданий своему поведению, в конечном счете они осознали, что есть более законные способы заниматься автоспортом, которые не предполагают перемещения бетонных заграждений или объезда препятствий по странным траекториям", - говорится в сообщении.

"Молодые люди осознали, что за силовые упражнения медали им никто не выдаст, зато им придется принести извинения собственнику земли", - отметили стражи правопорядка.

В полиции напомнили, что заграждения были размещены неподалеку от музея не без причины. За происходящим на частной территории следят камеры видеонаблюдения.

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