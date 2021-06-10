Фото ⟩ Поклонники эстонского дрифта решили сдвинуть мешавшие проезду бетонные заграждения

"Хорошо, когда молодежь уважает спорт и постоянно ищет возможности для занятий пауэрлифтингом и фигурной ездой на машине, - говорится в сообщении Лыунаской префектуры в соцсетях. - Но на этот раз выбор места был сделан неудачно, поскольку установленные неподалеку от Эстонского национального музея бетонные заграждения должны мешать проникновению посторонних на частную землю".

По сообщению стражей правопорядка, собственник земли уже долго время испытывает проблемы с молодежью, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к полиции. Полиция установила личности запечатленных на видео людей и провела с ними беседы. "Несмотря на то, что молодые люди нашли множество оправданий своему поведению, в конечном счете они осознали, что есть более законные способы заниматься автоспортом, которые не предполагают перемещения бетонных заграждений или объезда препятствий по странным траекториям", - говорится в сообщении.

"Молодые люди осознали, что за силовые упражнения медали им никто не выдаст, зато им придется принести извинения собственнику земли", - отметили стражи правопорядка.