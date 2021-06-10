Посол США Фишер: Россия не будет советоваться с Лукашенко по поводу военных планов в Беларуси

"Важно понимать, что российские войска в Беларуси - это не новость, российские войска давно находятся в Беларуси. Вопрос в том, сколько их будет еще", - сказала дипломат.

Она напомнила, что в этом году пройдут очередные масштабные белорусско-российские учения "Запад".

"Мы очень внимательно следим за ними, чтобы понимать, как они развиваются, какие войска и техника перемещаются в Беларусь, сколько их в итоге покидает страну. НАТО уделяет особое внимание учениям "Запад", и мы продолжим следить за ними в этом году",

- заявила Фишер.

Описывая отношения Лукашенко с РФ в целом, посол высказала мнение, что "более 25 лет своего правления он сдавал суверенитет и независимость Беларуси в пользу России". "Мы видим, что Россия продолжает поддерживать режим Лукашенко риторикой, дипломатически, финансово и в военном плане. Это часть последовательного поведения Кремля, направленного на обеспечение зависимости Беларуси", - убеждена американский посол.

По словам Фишер, белорусский народ серьезно обеспокоен поддержкой со стороны России репрессий и ограничительных действий, которые применяет Лукашенко. "Россия продолжает оказывать поддержку лидеру, единственной мотивацией которого на данный момент является его собственная власть, - сказала она. - Я глубоко обеспокоена готовностью России содействовать репрессиям режима, а также ее попытками в последние месяцы выставить нормальными массовые нарушения прав человека со стороны Лукашенко".

Объясняя членам сенатского комитета суть Союзного государства, дипломат отметила, что это "идея объединения России и Беларуси на разных уровнях для создания своего рода наднационального образования".