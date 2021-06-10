Жена политзаключенного Онищука: муж глотал предметы, чтобы к нему в колонию пустили адвоката

"Муж говорит, что его пытали, угрожали расправой с семьей. Ему не дают ручку и бумагу, а если дают, то заставляют писать отказы от встречи с адвокатом, также заставляют писать письма родственникам, в которых он сообщает, что якобы все хорошо", - рассказала жена .

"Он встретился с адвокатом только 8 июня. До этого месяц не давали возможности для такой встречи, делали с мужем, что хотели. До этого я сама ездила вместе с адвокатом в колонию - начальник просто отказался его пускать без объяснений, - говорит жена Онищука. - Сейчас через адвоката Артем передал, что глотал металлические предметы в знак протеста. Какие конкретно, не знаю. Его возили на МРТ и снова вернули в колонию. Со здоровьем, говорит, все нормально, все вышло "естественным путем".