Пт, 11.06.2021
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От рэпа до рок-музыки: новая российская сенсация - солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов. Кто он?

24-летний Глеб Викторов из рок-группой "Три дня дождя" сейчас называют новой рок-сенсацией на российской сцене. Еще петь лет назад он сочинял биты для рэперов, но в итоге реализовался как рок-артист. Недавно коллектив принял участие в шоу "Вечерний Ургант". Рассказываем, что известно об этом артисте. 

Глеб Викторов утверждает, что у него всегда были амбиции, но он был не уверен в себе, потому что не хотел разочаровываться: "У каждого артиста происходит момент, когда нужно вылезать из андеграунда, порадовать свое тщеславие. Это нормальный процесс и в целом неизбежный. Существуют, конечно, идейные богемщики".

Откуда он родом?

Глеб Викторов родом из Кызыла (Республика Тыва). Об этом место много нелестных отзывов, но музыкант отмечает, что уже привык, а "если соблюдать некоторые понятия, то ничего страшного не произойдет”. Люди из его родного региона уезжают редко, ведь там нет аэропорта и железной дороги. Но самих русских людей из Тывы он считает интеллигентными даже больше, чем в остальной России. По его словам, они почти не сквернословят, целеустремленные и как правило стремятся в Москву или за границу.

"Если туда приедет человек извне, он ничего не поймет и уедет", - сказал он о своей Родине в интервью порталу "Афиша Daily".

Сам Глеб уехал из Кызыла в 16 лет.

Из рэпа к рок-музыке

Он рос в творческой семье. Его мама домбрист, а отец - художник. Но когда он появился на свет, то родители уже переквалифицировались в предпринимателей. Но дома всегда царила атмосфера фестиваля и концертов. Часто приходили интересные гости, устраивались бардовские вечера. Музыкант не уверен, что именно это на него повлияло, но возможно.

Удивительно, но к рок-музыке Глеб пришел через рэп. Он увлекался хип-хопом с 13 лет. "Что‑то пытался, но отложил это дело. В шестнадцать лет я увлекся авторским кино и захотел снимать фильмы. Когда начал что‑то снимать, понял, насколько это сложно и дорого. А что‑то делать нужно было: либо кино, либо музыка - что еще делать? Оказалось, что музыку делать легче”, - признается артист.

Глеб подчеркивает, что он никогда не зацикливался на одном жанре. Первые композиции, которые он услышал - это были песни группы Linkin Park, а потом Эминем, 50 Cent, Placebo. Много хаус, трип-хоп и классической музыки, а в 2015–2017 годы в Росси был подъем трэпа: "Рэп перестал быть андерграундной движухой, это было очень круто, честно, трушно. ATL, Pharaoh, Markul, Sted.D. Я начал все это слушать, вникать, что происходит в движе, и захотел делать биты, как у пацанов".

Он стал пробовать себя битмейкинге и его это очень сильно увлекло. Тогда он стал писать всем артистам, кому можно было. Ему ответил Sted.D. и дал несколько советов, потом у Глеба начали покупать биты.

Ощущение, что он все делает правильно появилось, когда он пришел на лейбл и у него появилась большая команда. Он признается, что если бы не успех "Пошлой Молли" и Кирилла Бледного, то у него вряд ли бы возникло желание что-то делать. Но музыка у них совсем разная. Глеб отмечает, что она мелодичная и универсальная, а если убрать тяжелые моменты - то даже где-то поп.

"Я беру темы, которые знакомы каждому человеку: любовь, зависимости. Все с этим сталкивались. Примитивные тексты, чтобы это было понятно: никакого заумного движа нет!" - пояснил музыкант. К примеру, идея сделать кавер на хит 2000-х группу "Инфинити" пришла в голову его коллегам. Так дискотечный хит "Гле ты?" усилиями Глеба превратился в рок-балладу.

В то, что Глеб настоящий артист родители поверили после того, как он продал свой первый бит. Они его очень поддержали и финансово, и морально. Сейчас он помогает им.

Почему рок?

Исполнять рок-музыку было его детской мечтой. На занятиях он однажды услышал, как звучит и пишется гитара. Его это заинтересовало, а потом в машине он услышал Nirvana и его "перемкнуло". Сложностей с этим жанром у Глеба не возникло.

"Все инструменты, которые использовал, и знания, которые я приобрел, очень сильно помогли развить свой почерк. Я взял что‑то оттуда, что‑то оттуда, смешал это с электрогитарой и бас-гитарой - получился интересный звук. Поэтому мне жанровый переход дался легко", - объяснил он в беседе с "Афиша Daily".

Глеб объяснил, что он не расист, но объективно "есть музыка черная и белая": "Белый человек - все-таки рокер. Рок - это наш жанр. Из черных рок-коллективов я знаю только TV on the Radio, больше никого. А что касается белых состоявшихся рэперов, я знаю только Эминема. Вот и получается так: белый человек склонен к гитарам. Мы пробовали писать рэп с 2011 года - не получилось, все, пошли делать рок".

В какой-то момент он понял, что рок для него как‑то ближе. Писать эту музыку ему интереснее. 

Глеб указывает, что сейчас рок-музыке взлететь не дают такие артисты как Моргенштерн: идет "волна глупой, пустой музыки, которая заедает". Но музыкант уверен, что как только Моргенштерн перестанет все это делать, то "Три дня дождя" ворвутся во все чарты. Артист считает, что следует просто продолжать делать рок и ни в коем случае не переобуваться в мейнстрим.

Видео: "Три дня дождя" - "Где ты?"

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