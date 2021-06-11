От рэпа до рок-музыки: новая российская сенсация - солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов. Кто он?

Глеб Викторов утверждает, что у него всегда были амбиции, но он был не уверен в себе, потому что не хотел разочаровываться: "У каждого артиста происходит момент, когда нужно вылезать из андеграунда, порадовать свое тщеславие. Это нормальный процесс и в целом неизбежный. Существуют, конечно, идейные богемщики".

Откуда он родом?

Глеб Викторов родом из Кызыла (Республика Тыва). Об этом место много нелестных отзывов, но музыкант отмечает, что уже привык, а "если соблюдать некоторые понятия, то ничего страшного не произойдет”. Люди из его родного региона уезжают редко, ведь там нет аэропорта и железной дороги. Но самих русских людей из Тывы он считает интеллигентными даже больше, чем в остальной России. По его словам, они почти не сквернословят, целеустремленные и как правило стремятся в Москву или за границу.

"Если туда приедет человек извне, он ничего не поймет и уедет", - сказал он о своей Родине в интервью порталу "Афиша Daily".

Сам Глеб уехал из Кызыла в 16 лет.

Из рэпа к рок-музыке

Он рос в творческой семье. Его мама домбрист, а отец - художник. Но когда он появился на свет, то родители уже переквалифицировались в предпринимателей. Но дома всегда царила атмосфера фестиваля и концертов. Часто приходили интересные гости, устраивались бардовские вечера. Музыкант не уверен, что именно это на него повлияло, но возможно.

Удивительно, но к рок-музыке Глеб пришел через рэп. Он увлекался хип-хопом с 13 лет. "Что‑то пытался, но отложил это дело. В шестнадцать лет я увлекся авторским кино и захотел снимать фильмы. Когда начал что‑то снимать, понял, насколько это сложно и дорого. А что‑то делать нужно было: либо кино, либо музыка - что еще делать? Оказалось, что музыку делать легче”, - признается артист.

Глеб подчеркивает, что он никогда не зацикливался на одном жанре. Первые композиции, которые он услышал - это были песни группы Linkin Park, а потом Эминем, 50 Cent, Placebo. Много хаус, трип-хоп и классической музыки, а в 2015–2017 годы в Росси был подъем трэпа: "Рэп перестал быть андерграундной движухой, это было очень круто, честно, трушно. ATL, Pharaoh, Markul, Sted.D. Я начал все это слушать, вникать, что происходит в движе, и захотел делать биты, как у пацанов".