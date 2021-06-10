Чт, 10.06.2021
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Министерство финансов

"Больше года было запрещено работать": Эйландс о "дискриминации", сертификате Covid-19 и пилотных проектах

Kaspars Breidaks un Ralfs Eilands ФОТО: publicitātes

Юмористическое мероприятие "Мы любим вас" (Mēs jūs mīlam) музыканта Ральфа Эйланда и ведущего SWH Каспара Брейдака - это один из шести пилотных проектов, в которых будет проверяться использование цифрового сертификата Covid-19, а также будущую организацию массовых мероприятий. После того, как событие было объявлено, Эйландс столкнулся с негативом со стороны людей, не имеющих сертификата Covid-19.

Как известно, цифровой сертификат подтверждает то, что человек переболел Covid-19 или завершил вакцинацию.

Артист написал в Twitter, что получил ряд негативных сообщений от тех, кто не соответствует критериям получения сертификата.

"С момента объявления Mēs jūs mīlam (экспериментальный проект) я получил ряд сообщений от непривитых людей о том, что я "дискриминирую" их. Я хочу ответить публично, чтобы всем было понятно", - начал Эйландс.

Он указал, что эти вопросы стоит задавать правительству, а не ему, потому что он всего лишь исполнитель.

"Если я когда-нибудь буду в правительстве (в чем сомневаюсь), то отвечу и займусь этим вопросом.

"Обращаться с разговором о "дискриминации" к парню, которому больше года было запрещено работать и зарабатывать, на мой взгляд, не очень хорошо", - подытожил Ральф.

Ранее сообщалось, что цель проекта Минкульта - это разработать и проверить на практике условия для безопасного и экономически обоснованного возобновления работы индустрии развлечений, а также прекратить выплачивать пособия по простою работникам сферы культуры. Всего запланировано шесть пилотных проектов.

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