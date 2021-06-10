"Больше года было запрещено работать": Эйландс о "дискриминации", сертификате Covid-19 и пилотных проектах

Как известно, цифровой сертификат подтверждает то, что человек переболел Covid-19 или завершил вакцинацию.

Артист написал в Twitter, что получил ряд негативных сообщений от тех, кто не соответствует критериям получения сертификата.

"С момента объявления Mēs jūs mīlam (экспериментальный проект) я получил ряд сообщений от непривитых людей о том, что я "дискриминирую" их. Я хочу ответить публично, чтобы всем было понятно", - начал Эйландс.

Он указал, что эти вопросы стоит задавать правительству, а не ему, потому что он всего лишь исполнитель.

"Если я когда-нибудь буду в правительстве (в чем сомневаюсь), то отвечу и займусь этим вопросом.

"Обращаться с разговором о "дискриминации" к парню, которому больше года было запрещено работать и зарабатывать, на мой взгляд, не очень хорошо", - подытожил Ральф.