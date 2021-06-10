Каждый игрок сборной Бельгии получит 435 тыс. евро в случае победы на Евро-2020

По данным источника, за золотые медали каждый футболист заработает 435 тысяч евро, а за серебряные - 370 тысяч евро.

Кроме того сообщается, что за групповой этап каждый футболист сборной Бельгии получит 42 тысячи евро, за 1/8 финала - 90 тысяч евро, за 1/4 финала - 170 тысяч евро, а за полуфинал - 290 тысяч евро.

Лучший результат сборной Бельгии на чемпионатах Европы - финал 1980 года. На последнем чемпионате Европы в 2016-м году бельгийцы дошли до четвертьфинала. В данный момент сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге FIFA.

Напомним, на групповом этапе бельгийская национальная команда встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).