Заграница, помоги! ⟩ Белорусские активисты проводят акции на границе с Литвой и Польшей

5 июня около сотни белорусов собрались у пограничного перехода Бобровники на польско-белорусской границе. Активисты начали палаточный митинг, инициированный командой Народного антикризисного управления во главе с политиком Павлом Латушко. Акция была согласована с польскими властями. Во время пресс-конференции перед началом пикета Павел Латушко заявил, что демонстранты требуют от ЕС ускорить принятие санкций против белорусских властей с тем, чтобы они освободили политзаключенных и открыли наземные границы для свободного перемещения граждан.

"Если требования не будут выполнены, то через четыре дня участники будут блокировать движение", - заявил Латушко.

8 июня участники заблокировали пешеходный переход, не давая автомобилям проехать. Водитель грузовика, который первым оказался заблокированным, сказал Hrodna.life, что понимает ситуацию и готов подождать.

Аналогичный палаточный лагерь появился вблизи пункта перехода Мядининкай на границе Литвы и Беларуси. Живущие в Украине белорусы объявили, что присоединятся к акции по блокировке белорусской границы. С 10 по 13 июня группа активистов планирует проводить акции на пограничном переходе Новые Ярыловичи - Новая Гута в Украине. "Оцепив пограничную территорию Беларуси с внешней стороны, мы поддержим инициативу: "Европа, время действовать!" - пишут инициаторы.

Белорусы, которые смогли эмигрировать, обеспокоены ухудшением ситуации внутри Беларуси. С одной стороны, после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair Беларусь фактически оказалась в воздушной блокаде. При этом для пересечения сухопутной границы гражданам страны нужны основания, и политическое преследование к ним не относится.

С другой стороны, белорусские власти продолжают зачищать общественное пространство. 8 июня в Беларуси вступила в силу новая, ужесточенная версия Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за оскорбление, насилие и угрозы в отношении чиновников, судей и силовиков. Также она позволяет наказывать за неоднократное участие в несанкционированных митингах, за участие в "экстремистском формировании", за распространение заведомо ложной информации о положении государства.

Сам Лукашенко не скрывал, что цель изменения законодательства - борьба с несогласными. "Вышел незаконно на акцию и начинаешь нарушать общественный порядок? Мы тебя предупредим, оштрафуем. Выйдешь второй раз - сядешь", - заявлял он. А это значит, что арестов и приговоров будет все больше.

На сегодняшний день правозащитникам известен 1231 фигурант уголовных дел политического характера, находящийся под следствием или уже осужденный - это на 128 больше по сравнению с 1 мая. Всего за май этого года правозащитники зафиксировали 332 политически мотивированных задержания. Для сравнения, в апреле таких задержаний было 304.

Для многих белорусов эмиграция становится практически неизбежной.

В 2020 году заявление на международную защиту в Польше подали 407 человек из Беларуси. Ранее, в 2017-2019 годах, в Польше каждый год просили убежища около 40 человек из Беларуси. В Литве с 10 августа 2020-го по 12 января 2021-го подали прошения о предоставлении убежища 86 белорусов, а Латвия на 17 января 2021 года получила 50 заявок о предоставлении убежища от граждан Беларуси. 49 из них поступили после выборов президента в августе прошлого года.