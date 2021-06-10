Даугавиньш продолжит карьеру в Швейцарии
Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш продолжит карьеру в швейцарском клубе "Берн", сообщает официальный сайт команды.
Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш продолжит карьеру в швейцарском клубе "Берн", сообщает официальный сайт команды.
Сообщается, что контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне форвард выступал за подольский "Витязь" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На счету нападающего 17 шайб и 32 результативные передачи в 58 матчах регулярного чемпионата.
До этого хоккеист выступал за московский "Спартак", нижегородское "Торпедо" и московское "Динамо". Даугавиньш уже играл в швейцарской лиге - выступал за "Женеву-Серветт" в сезоне-2013/2014, где набрал 57 очков в 56 играх (23+34).
На прошедшем чемпионате мира в Риге Даугавиньш был капитаном сборной Латвии. Нападающий провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.