Даугавиньш продолжит карьеру в Швейцарии

Сообщается, что контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне форвард выступал за подольский "Витязь" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На счету нападающего 17 шайб и 32 результативные передачи в 58 матчах регулярного чемпионата.

До этого хоккеист выступал за московский "Спартак", нижегородское "Торпедо" и московское "Динамо". Даугавиньш уже играл в швейцарской лиге - выступал за "Женеву-Серветт" в сезоне-2013/2014, где набрал 57 очков в 56 играх (23+34).