Чт, 10.06.2021
На мой взгляд, это было бы логично - сделай прививку, получи зеленый паспорт и езжай свободно! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Кариньш предлагает, чтобы бесплатный тест на Covid-19 делали только по направлению семейного врача

ФОТО: SYSPEO/SIPA/2104261906

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает, чтобы в будущем бесплатный тест на Covid-19 можно было сделать только по направлению семейного врача.

В начале внеочередного заседания правительства в четверг премьер-министр затронул вопрос об оплачиваемых государством тестов на Covid-19.

По его мнению, нелогично, что в то время, когда каждому доступна вакцина от Covid-19, налогоплательщики финансируют бесплатные тесты на Covid-19 тем, кому они нужны для получения сертификата, например, для путешествий.

"Одно дело, если человек заболел и врач отправляет его на обследование. Но [с тестом на Covid-19] для получения сертификата для поездки или участия в мероприятиях пора покончить", - сказал Кариньш.

Руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс указал на возможный дискриминационный характер предложения премьер-министра. Он отметил, что налоги платят и те, кто привит, и те, кто этого не сделал, поэтому бесплатные тесты на Covid-19 финансируются всеми. Балдзенс призвал сохранить нынешний подход, когда бесплатные тесты на Covid-19 широко доступны.

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