Кариньш предлагает, чтобы бесплатный тест на Covid-19 делали только по направлению семейного врача

В начале внеочередного заседания правительства в четверг премьер-министр затронул вопрос об оплачиваемых государством тестов на Covid-19.

По его мнению, нелогично, что в то время, когда каждому доступна вакцина от Covid-19, налогоплательщики финансируют бесплатные тесты на Covid-19 тем, кому они нужны для получения сертификата, например, для путешествий.

"Одно дело, если человек заболел и врач отправляет его на обследование. Но [с тестом на Covid-19] для получения сертификата для поездки или участия в мероприятиях пора покончить", - сказал Кариньш.