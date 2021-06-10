RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость – эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Какие санкции готовит ЕС против Беларуси? Насколько мощный удар будет нанесен по экономике? Удастся ли проправительственным политтехнологам подорвать доверие к оппозиции? Как долго продлится кризис в отношениях Беларуси и Евросоюза?

В Беларуси продолжает набирать обороты скандал, вызванный арестом Романа Протасевича, а после данного им обширного интервью, в котором он назвал фамилии и обстоятельства, некоторые фигуранты в спешке покинули страну. Европа же готовит небывалые секторальные санкции, чтобы экономическими мерами заставить Беларусь шагнуть на стезю демократии.

Над Беларусью безоблачное небо

Рекомендации для авиаперевозчиков избегать воздушное пространство Беларуси, в конце минувшей недели были узаконены: Европейский Союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.

"Учитывая ситуацию в Беларуси, Совет (Европейского Союза) решил ужесточить действующие ограничительные меры и ввести запрет на пролет через воздушное пространство ЕС и доступ в аэропорты ЕС всем белорусским авиаперевозчикам", - говорится в опубликованном в заявлении ЕС. "Решение принято в продолжение выводов Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, на котором главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, и создание тем самым угрозы для безопасности авиасообщения", - цитирует документ BBC .

В итоге национальный авиаперевозчик Белавиа понесет весомые убытки: из всех соседей беспрепятственное сообщение осталось лишь с Россией. Именно это направление будет развивать компания, чтобы хоть как-то компенсировать потери. "С 10 июня в Шереметьево белорусские самолеты будут летать 5 раз в неделю. Увеличится количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси", - сообщает Белтелерадиокомпания.

Однако это капля в море, в сравнении с ущербом. "Это, разумеется, не компенсирует убытки, понесенные из-за введенных санкций. Специалисты в авиаотрасли оценивают возможные потери авиакомпании от санкций примерно в 50 млн долларов в год", - пишет Евразия Эксперт. Тем не менее, хоть какое-то поле для маневров имеется. Гораздо хуже обстоят дела у Белаэронавигации.

Так, до пандемии это госпредприятие обслуживало около 300 тыс. полетов в год: Минский центр управления воздушным движением обслуживает 980 компаний из 100 стран мира, 83% из них – это транзитный поток. На долю России приходилось около 30%.

"По некоторым оценкам, Белаэронавигация до пандемии могла зарабатывать до 50-70 млн долларов, а вклад отрасли в ВВП Беларуси составляет примерно 2-3%.

После введенных санкций значительную часть вышеуказанных доходов от транзита госпредприятие и белорусский бюджет потеряют, и компенсировать хотя бы их часть будет весьма проблематично, ведь если найти новые направления для полетов реально, то получить новые транзитные рейсы в сложившихся условиях очень сложно", - анализирует ситуацию Евразия Эксперт.

Цветочки и ягодки

Это все еще цветочки: впереди возможные санкции ЕС против госпредприятий страны. Официальный Брюссель крайне возмущен попиранием демократии и прав человека и не намерен больше цацкаться с нынешним белорусским режимом. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что, принудив самолет к посадке, белорусские власти зашли за красную черту. И впервые публично назвал президента Беларуси диктатором: "До этого момента наши санкции применялись персонально, затрагивая физических и юридических лиц, но не всю экономику страны. На этот раз Европейский совет запросил применения адресных экономических санкций", - цитирует Борреля Naviny.online.

Сейчас Европейская служба внешних действий, вместе с Еврокомиссией, трудится над подготовкой документа. Боррель надеется, что они будут одобрены на очередном заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 21 июня.

"Санкции будут затрагивать критические отрасли белорусской экономики, — говорит чиновник, - "Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении".

Уже вчера, практически единогласно, Европарламент принял резолюцию об ужесточении давления на белорусские власти. В пользу резолюции проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались, - сообщает РБК.

Резолюция подтвердила непризнание избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси. "Европарламент рассматривает нынешний режим в Беларуси как нелегитимный, незаконный и уголовный", - цитирует документ Deutsche Welle.

Парламентарии потребовали немедленно освободить Романа Протасевича, Софию Сапегу и всех политических заключенных в Беларуси, а также призвали как можно скорее добавить в санкционный список лица и организации, причастные к посадке самолета Ryanair в Минске и ужесточить санкции в отношении нефтяной, сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности страны. Также предлагается перекрыть кислород в финансовой сфере, в том числе рассмотреть возможность приостановки участия Беларуси в системе SWIFT.

Не отстают и американцы. 3 июня вновь вступили в силу ранее "замороженные" санкции США против девяти белорусских предприятий.​ А назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, заявила, что США будут усиливать давление на Беларусь и готовят новые санкции. Речь идет о возможных санкциях в отношении банковского сектора, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей отраслей и торговли удобрениями, цитирует посла Reform.by.

До предела обострились и отношения с НАТО. Так, в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность тесным взаимодействием между Россией и Беларусью и предостерег Владимира Путина и Александра Лукашенко от попыток дестабилизировать обстановку на восточном фланге Североатлантического альянса. "Мы готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы", - цитирует его Naviny.online.

Нам не страшен серый волк

Сами белорусские власти пока что делают хорошую мину при плохой игре. Так, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что ущерб от санкций максимум составит 3% от ВВП. "Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7 процентных пункта к ВВП. Торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Значит, вместе если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9 процентных пункта к ВВП. Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников" — цитирует его Tut.by.

Глава правительства добавил, что в случае введения санкций, страна будет вынуждена уходить от западных товаров и технологий: Китай сможет заменить до 90% всех европейских и американских технологий, а в энергетике и машиностроении в ход пойдут российские продукты.

Ну а чтобы народ не роптал слишком громко, власти вновь ужесточили законодательство: внесены поправки в уголовный кодекс, предусматривающие реальный срок за любое проявление "экстремизма". Кроме того, планируется внести изменения в законы о чрезвычайном и военном положении.

Впрочем, Россия пообещала, что не отставит братьев-славян в беде. "Беларусь мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Я понимаю, что именно поэтому эти санкции носят именно такой точечный характер, чтобы подорвать экспортную активность Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета", - цитирует посла РФ Евгения Лукьянова Naviny.online. Дипломат добавил, что санкции вводятся для того, чтобы они привели к голодным бунтам: "Тут, собственно, вся идеология, вся логика этих санкций. Следует, правда, обязательно сказать, что они по определению незаконны. По определению международного права и международной практики, санкции такого рода против какой-то страны могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН".

Узник совести

Между тем с демократическими ценностями в Беларуси все хуже и хуже. Так, по данным правозащитного центра Весна, в стране уже 476 политических заключенных. Президент Европейского совета Шарль Мишель на сессии Европарламента резко осудил попирание прав человека в стране.

"Я хотел бы озвучить три четких послания для Романа Протасевича и всех политических заключенных. ЕС не остановится до тех пор, пока все вы не будете освобождены. Второе — для господина Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно. До этого мы считаем именно вас ответственным за его физическое и психологическое здоровье. Третье послание — для белорусского народа, и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу слова и свободу СМИ, Евросоюз стоит на вашей стороне. И мы продолжим вас поддерживать, чтобы вы могли выбрать свой путь", - цитирует чиновника Naviny.by.

А тем временем Роман Протасевич и его подельница томятся за решеткой. И хотя высшие чиновники Европы и США требуют немедленного освобождения узника, власти и в ус не дуют. Между тем его скандальное интервью наделало немало шороху.

К примеру, известный политический аналитик Артем Шрайбман в спешном порядке покинул Беларусь и уехал в Украину. Дело в том, что в интервью он был упомянут как активный участник одного из чатов, который координировал протесты. Сам фигурант категорически это отрицает: "Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях. Мой интерес был в том, чтобы наблюдать вживую, как общаются те, кого к августу стали называть координаторами белорусской революции. Далеко не все в чате подходили под это описание, да и само обсуждение деталей будущих акций для безопасности происходило на созвонах. Я из тех же самых соображений безопасности ни в одном из таких созвонов так и не поучаствовал", - пишет политолог в своем телеграм-канале.

К слову, в проправительственных телеграм-каналах муссируются слухи, что на подходе еще один ролик с откровениями Романа, не менее бомбический.

Светлана Тихановская в совместной пресс-конференции с родителями Романа Протасевича заявила, что интервью с задержанным блогером продемонстрировано специально, чтобы внести раскол в ряды оппозиции: но "ни моя команда, ни коллеги, ни один человек не смеет осуждать его". "Мы все должны понимать, в каких условиях он находится, как на него могли давить, чем ему могли угрожать и как его могли пытать. Мы не имеем права говорить о содержании этих роликов, мы должны говорить о том, как освободить его и всех политзаключенных", — цитирует демократического лидера Белорусский партизан.

Команда Светланы Тихановской прилагает все усилия, чтобы бесчинства властей прекратились. Так, выступая в Сенате Чехии, она призвала страны ЕС расширить санкции против нынешнего режима и назвала стиль управления Александра Лукашенко "террором, которого страна не видела со времен Сталина".

Также демократический лидер в онлайн формате выступила на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США.

"После инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной. Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом. Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа. В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную. Однако США вместе со своими партнёрами в Европе могут остановить этот путь", - цитирует экс-кандидата в президенты ее штаб.

С. Тихановская призвала США расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как Беларуськалий и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них. Также предложила вынести белорусский вопрос на обсуждения на форумах высочайшего уровня, таких как как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США, встречи США-Россия и т.п. А в заключение попросила, чтобы США разработали пакет помощи для свободной Беларуси – дабы белорусы знали, какая манна небесная их ждет после того, как режим падет.

ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов

Об инциденте с Протасевичем

Это было центральным событием, которое вызвало новую волну эскалации напряженности между Минском и Западом, а также странами, которые ассоциируются с Западом – например, с Украиной очередное обострение, с Литвой… Судя по всему, белорусские власти не ожидали такого резкого и, видимо, скоординированного ответа, который ускорил и принятие санкций Европейским Союзом и США. Однако, понятно, что на какой-то ответ они рассчитывали. И многие задаются вопросом, насколько рационально Минск себя вел. Но нужно понимать, какова эта рациональность у белорусской власти. Сейчас они отдают предпочтения внутриполитической стабилизации, даже если это повлечет какие-то негативные последствия в отношениях с Западом: потому что отношения с Западом и так уже в таком большом минусе, что трудно себе представить, куда они еще будут ухудшаться. Поэтому в таких условиях Минск пытается сделать максимально возможное, чтобы обеспечить внутриполитическую стабильность. И эта история с посадкой самолета и арестом Протасевича главным образом направлена на внутреннюю аудиторию – имеется в виду и белорусское общество в целом, и еще в большей степени оппозиционные центры, и тех людей, которые активно участвовали в протестах и организации так называемой "революции".

Основной мессидж такой, что никто не останется безнаказанным и те люди, которые хотят белорусскую власть свергнуть, должны двадцать раз подумать, прежде чем что-то такое начинать.

То есть, таким образом, белорусские власти пытаются обеспечить себе безопасность и исключить повторения подобных событий в будущем. И, судя независимым опросам общественного мнения, мы видим, что такие вещи работают: насилие и запугивание срабатывают. В одном из последних опросов, который был проведен по заказу британской Chatham House, задавали вопрос, "почему белорусские граждане больше не участвуют в протестах?" и там ответом номер один было опасение репрессий и ответных мер со стороны власти. Репрессивные меры все-таки работают и оказывают воздействие. Видимо, белорусские власти тоже хорошо это уяснили, так что продолжают контрреволюционные мероприятия, чтобы найти и наказать тех, кто так или иначе был причастен к событиям, происходившим в прошлом году. Здесь кейс Протасевича крайне важен, потому что телеграм-канал Nexta рассматривается как ключевой инструмент всех этих протестов.

Также важно, что Протасевич, судя по всему, пошел на сделку со следствием и дает показания. Это скандально известное интервью тоже, судя по всему, направлено на то, чтобы повлиять опять-таки на массовое сознание. И в том опросе общественного мнения, которое я выше цитировал, большое количество граждан в качестве ответа на вопрос сказали, что предполагают, что у оппозиции есть и скрытые мотивы. И это интервью как раз-таки дает людям дополнительные аргументы: что не все так просто, на самом деле есть скрытые мотивы, есть заинтересованность и внешнее управление этими протестами. Это все направлено на подрыв доверия к оппозиции, руководителям протестного движения и т.д.

О санкциях

Насколько обширны американские санкции – пока большой вопрос: сами юристы и специалисты не могут дать четкого ответа, потому что до конца не понятно, будут ли эти санкции вторичными и экстерриториальными. Потому что американская спецслужба OFAC, часть Минфина, применяет санкции достаточно выборочно. Трудно прогнозировать, будут ли они наказывать и включать в санкционный список те фирмы, которые будут работать с подсанкционными фирмами. Здесь четкого ответа дать нельзя.

Насчет возможных европейских санкций против крупных экспортеров, то, конечно, это повлияет негативно на белорусскую экономику и, в конечном итоге, на белорусских потребителей, поэтому Минск будет искать ответные меры. Как раз недавно Головченко заявил, что сформирован механизм ответных мер на европейские санкции и, в первую очередь, это касается не столько белорусского рынка для европейских товаров, сколько, все большего давления на оппозицию и неправительственные организации, которых они рассматривают, как агентов Запада.

Получится парадоксальная ситуация: Запад хочет улучшить положение оппозиции и гражданского общества, но получает совершенно противоположные ответные меры. И надо еще понимать, что если ставится цель скорейшего ухода Лукашенко и проведения демократических преобразований, то, конечно, санкциями этого добиться невозможно. Здесь власть будет действовать, скорее, назло, ощущая болезненные последствия санкций, нежели идти на уступки. Потому что идти на уступки – это терять лицо.

Еще одним очевидным итогом этих санкций стало то, что Беларусь изолирована и отрезана от западного направления и она будет вынуждена идти за помощью к России и, в меньшей степени, к Китаю. Соответственно, влияние России в Беларуси будет усиливаться. Здесь речь идет и о большем экономическим присутствии – например, о продаже Белавиа. Потому что, естественно, перевозчик будет терпеть очень большие убытки и россияне с радостью его выкупят. Возможно, речь пойдет и о большем военном присутствии России, потому что она ставила этот вопрос уже давным-давно.

Беларусь до выборов пыталась быть нейтральным буфером между Западом и Востоком, но после санкций и массированного давления и изоляции со стороны Запада, получается, что страна превращается в форпост России и неизвестно, в чьих это интересах. Получается, что единственный, кто в выигрыше – это Кремль. Беларусь, естественно, от всей этой ситуации не выигрывает, и Запад тоже не получает реализации тех задач, которые они перед собой ставят, вводя санкции. Так что ситуации не очень хорошая, мы видим усугубление этого процесса.

Мы в рамках Минского диалога как раз на этой недели опубликовали мониторинг, который раз в два месяца делаем – он называется "Минский барометр". В нем мы анализируем внешнюю политику Беларуси и ситуацию в области безопасности: выводим численные индексы, картинки, графики. Там очень резкое падение по многим параметрам на американском направлении, на украинском, а ситуация в области региональной безопасности уходит в оранжевый уровень: угрожающее положение, которое может привести еще к дальнейшей эскалации.

О выходе из кризиса

Пока я не вижу дна этого кризиса, какого-то нижнего плато. Пока мы видим негативную эскалационную динамику и где она остановится, пока сложно прогнозировать. У нас есть уже пример из истории - 2010-2011 годов, когда были тоже президентские выборы и столкновение с оппозицией, репрессии, изоляция. Практически тоже самое, только в иных масштабах и условиях. Тогда прошло примерно 5 лет до того периода, когда Минск и Запад стали посылать друг другу сигналы о необходимости какой-то нормализации отношений. Сейчас, учитывая, что ситуация обострена сильнее и факторы несколько иные, мы можем ожидать, что времени пройдет побольше. Сейчас прогнозировать какую-то стабилизацию ситуации сложно – думаю, что должно пройти несколько лет, в Беларуси должна осуществиться запланированная Конституционная реформа, тогда будет более-менее понятно на каких условиях белорусская система власти будет функционировать дальше, готова ли она будет идти на какие-то послабления для оппозиции и неправительственного сектора. Это уже может служить основанием для того, чтобы отношения с Западными странами приводить к более нормальному состоянию.

Что касается внутриполитического белорусского кризиса, то он фактически исчерпан – уличных протестов нет, каких-то факторов, которые бы угрожали Лукашенко и системе власти в целом тоже нет: для их устранения действует "каток контрреволюции", можно так сказать. Но с другой стороны, в обществе все-таки осталось большее недоверие к власти, и оно очень сильно поляризовано. Из этого нужно будет как-то выходить. И власти видят одним из таких выходов проведение конституционной реформы. Система должна быть более легитимной, они хотят подключить различные диалоговые площадки: они по большей части имитативные, но тем не менее, дискуссия про будущий проект конституции идет. Думаю, что власти постараются втянуть более-менее конструктивные оппозиционные силы в этот процесс и последующую парламентско-партийную работу. Насколько это получится, пока трудно сказать, потому что нет итогового варианта новой конституции, но у власти есть намерение провести референдум в следующем году, перенастроить конституцию, простимулировать деятельность партий, партийную активность. Это дает некоторое основание думать о том, что ситуация в стране поменяется некоторым образом. Возможно следом за этим поменяется и международное отношение.