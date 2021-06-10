RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость – эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Какие санкции готовит ЕС против Беларуси? Насколько мощный удар будет нанесен по экономике? Удастся ли проправительственным политтехнологам подорвать доверие к оппозиции? Как долго продлится кризис в отношениях Беларуси и Евросоюза?

В Беларуси продолжает набирать обороты скандал, вызванный арестом Романа Протасевича, а после данного им обширного интервью, в котором он назвал фамилии и обстоятельства, некоторые фигуранты в спешке покинули страну. Европа же готовит небывалые секторальные санкции, чтобы экономическими мерами заставить Беларусь шагнуть на стезю демократии.

Над Беларусью безоблачное небо

Рекомендации для авиаперевозчиков избегать воздушное пространство Беларуси, в конце минувшей недели были узаконены: Европейский Союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.

"Учитывая ситуацию в Беларуси, Совет (Европейского Союза) решил ужесточить действующие ограничительные меры и ввести запрет на пролет через воздушное пространство ЕС и доступ в аэропорты ЕС всем белорусским авиаперевозчикам", - говорится в опубликованном в заявлении ЕС. "Решение принято в продолжение выводов Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, на котором главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, и создание тем самым угрозы для безопасности авиасообщения", - цитирует документ BBC .

В итоге национальный авиаперевозчик Белавиа понесет весомые убытки: из всех соседей беспрепятственное сообщение осталось лишь с Россией. Именно это направление будет развивать компания, чтобы хоть как-то компенсировать потери. "С 10 июня в Шереметьево белорусские самолеты будут летать 5 раз в неделю. Увеличится количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси", - сообщает Белтелерадиокомпания.

Однако это капля в море, в сравнении с ущербом. "Это, разумеется, не компенсирует убытки, понесенные из-за введенных санкций. Специалисты в авиаотрасли оценивают возможные потери авиакомпании от санкций примерно в 50 млн долларов в год", - пишет Евразия Эксперт. Тем не менее, хоть какое-то поле для маневров имеется. Гораздо хуже обстоят дела у Белаэронавигации.

Так, до пандемии это госпредприятие обслуживало около 300 тыс. полетов в год: Минский центр управления воздушным движением обслуживает 980 компаний из 100 стран мира, 83% из них – это транзитный поток. На долю России приходилось около 30%.

"По некоторым оценкам, Белаэронавигация до пандемии могла зарабатывать до 50-70 млн долларов, а вклад отрасли в ВВП Беларуси составляет примерно 2-3%.

После введенных санкций значительную часть вышеуказанных доходов от транзита госпредприятие и белорусский бюджет потеряют, и компенсировать хотя бы их часть будет весьма проблематично, ведь если найти новые направления для полетов реально, то получить новые транзитные рейсы в сложившихся условиях очень сложно", - анализирует ситуацию Евразия Эксперт.

Цветочки и ягодки

Это все еще цветочки: впереди возможные санкции ЕС против госпредприятий страны. Официальный Брюссель крайне возмущен попиранием демократии и прав человека и не намерен больше цацкаться с нынешним белорусским режимом. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что, принудив самолет к посадке, белорусские власти зашли за красную черту. И впервые публично назвал президента Беларуси диктатором: "До этого момента наши санкции применялись персонально, затрагивая физических и юридических лиц, но не всю экономику страны. На этот раз Европейский совет запросил применения адресных экономических санкций", - цитирует Борреля Naviny.online.

Сейчас Европейская служба внешних действий, вместе с Еврокомиссией, трудится над подготовкой документа. Боррель надеется, что они будут одобрены на очередном заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 21 июня.

"Санкции будут затрагивать критические отрасли белорусской экономики, — говорит чиновник, - "Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении".

Уже вчера, практически единогласно, Европарламент принял резолюцию об ужесточении давления на белорусские власти. В пользу резолюции проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались, - сообщает РБК.

Резолюция подтвердила непризнание избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси. "Европарламент рассматривает нынешний режим в Беларуси как нелегитимный, незаконный и уголовный", - цитирует документ Deutsche Welle.

Парламентарии потребовали немедленно освободить Романа Протасевича, Софию Сапегу и всех политических заключенных в Беларуси, а также призвали как можно скорее добавить в санкционный список лица и организации, причастные к посадке самолета Ryanair в Минске и ужесточить санкции в отношении нефтяной, сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности страны. Также предлагается перекрыть кислород в финансовой сфере, в том числе рассмотреть возможность приостановки участия Беларуси в системе SWIFT.

Не отстают и американцы. 3 июня вновь вступили в силу ранее "замороженные" санкции США против девяти белорусских предприятий.​ А назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, заявила, что США будут усиливать давление на Беларусь и готовят новые санкции. Речь идет о возможных санкциях в отношении банковского сектора, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей отраслей и торговли удобрениями, цитирует посла Reform.by.

До предела обострились и отношения с НАТО. Так, в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность тесным взаимодействием между Россией и Беларусью и предостерег Владимира Путина и Александра Лукашенко от попыток дестабилизировать обстановку на восточном фланге Североатлантического альянса. "Мы готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы", - цитирует его Naviny.online.

Нам не страшен серый волк

Сами белорусские власти пока что делают хорошую мину при плохой игре. Так, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что ущерб от санкций максимум составит 3% от ВВП. "Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7 процентных пункта к ВВП. Торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Значит, вместе если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9 процентных пункта к ВВП. Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников" — цитирует его Tut.by.

Глава правительства добавил, что в случае введения санкций, страна будет вынуждена уходить от западных товаров и технологий: Китай сможет заменить до 90% всех европейских и американских технологий, а в энергетике и машиностроении в ход пойдут российские продукты.

Ну а чтобы народ не роптал слишком громко, власти вновь ужесточили законодательство: внесены поправки в уголовный кодекс, предусматривающие реальный срок за любое проявление "экстремизма". Кроме того, планируется внести изменения в законы о чрезвычайном и военном положении.

Впрочем, Россия пообещала, что не отставит братьев-славян в беде. "Беларусь мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Я понимаю, что именно поэтому эти санкции носят именно такой точечный характер, чтобы подорвать экспортную активность Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета", - цитирует посла РФ Евгения Лукьянова Naviny.online. Дипломат добавил, что санкции вводятся для того, чтобы они привели к голодным бунтам: "Тут, собственно, вся идеология, вся логика этих санкций. Следует, правда, обязательно сказать, что они по определению незаконны. По определению международного права и международной практики, санкции такого рода против какой-то страны могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН".

Узник совести

Между тем с демократическими ценностями в Беларуси все хуже и хуже. Так, по данным правозащитного центра Весна, в стране уже 476 политических заключенных. Президент Европейского совета Шарль Мишель на сессии Европарламента резко осудил попирание прав человека в стране.

"Я хотел бы озвучить три четких послания для Романа Протасевича и всех политических заключенных. ЕС не остановится до тех пор, пока все вы не будете освобождены. Второе — для господина Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно. До этого мы считаем именно вас ответственным за его физическое и психологическое здоровье. Третье послание — для белорусского народа, и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу слова и свободу СМИ, Евросоюз стоит на вашей стороне. И мы продолжим вас поддерживать, чтобы вы могли выбрать свой путь", - цитирует чиновника Naviny.by.

А тем временем Роман Протасевич и его подельница томятся за решеткой. И хотя высшие чиновники Европы и США требуют немедленного освобождения узника, власти и в ус не дуют. Между тем его скандальное интервью наделало немало шороху.

К примеру, известный политический аналитик Артем Шрайбман в спешном порядке покинул Беларусь и уехал в Украину. Дело в том, что в интервью он был упомянут как активный участник одного из чатов, который координировал протесты. Сам фигурант категорически это отрицает: "Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях. Мой интерес был в том, чтобы наблюдать вживую, как общаются те, кого к августу стали называть координаторами белорусской революции. Далеко не все в чате подходили под это описание, да и само обсуждение деталей будущих акций для безопасности происходило на созвонах. Я из тех же самых соображений безопасности ни в одном из таких созвонов так и не поучаствовал", - пишет политолог в своем телеграм-канале.

К слову, в проправительственных телеграм-каналах муссируются слухи, что на подходе еще один ролик с откровениями Романа, не менее бомбический.

Светлана Тихановская в совместной пресс-конференции с родителями Романа Протасевича заявила, что интервью с задержанным блогером продемонстрировано специально, чтобы внести раскол в ряды оппозиции: но "ни моя команда, ни коллеги, ни один человек не смеет осуждать его". "Мы все должны понимать, в каких условиях он находится, как на него могли давить, чем ему могли угрожать и как его могли пытать. Мы не имеем права говорить о содержании этих роликов, мы должны говорить о том, как освободить его и всех политзаключенных", — цитирует демократического лидера Белорусский партизан.

Команда Светланы Тихановской прилагает все усилия, чтобы бесчинства властей прекратились. Так, выступая в Сенате Чехии, она призвала страны ЕС расширить санкции против нынешнего режима и назвала стиль управления Александра Лукашенко "террором, которого страна не видела со времен Сталина".

Также демократический лидер в онлайн формате выступила на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США.

"После инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной. Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом. Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа. В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную. Однако США вместе со своими партнёрами в Европе могут остановить этот путь", - цитирует экс-кандидата в президенты ее штаб.

С. Тихановская призвала США расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как Беларуськалий и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них. Также предложила вынести белорусский вопрос на обсуждения на форумах высочайшего уровня, таких как как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США, встречи США-Россия и т.п. А в заключение попросила, чтобы США разработали пакет помощи для свободной Беларуси – дабы белорусы знали, какая манна небесная их ждет после того, как режим падет.