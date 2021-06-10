Как жыве Беларусь? ⟩ Бездонный кризис и жесткий прессинг
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RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость – эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Какие санкции готовит ЕС против Беларуси? Насколько мощный удар будет нанесен по экономике? Удастся ли проправительственным политтехнологам подорвать доверие к оппозиции? Как долго продлится кризис в отношениях Беларуси и Евросоюза?
В Беларуси продолжает набирать обороты скандал, вызванный арестом Романа Протасевича, а после данного им обширного интервью, в котором он назвал фамилии и обстоятельства, некоторые фигуранты в спешке покинули страну. Европа же готовит небывалые секторальные санкции, чтобы экономическими мерами заставить Беларусь шагнуть на стезю демократии.
Над Беларусью безоблачное небо
Рекомендации для авиаперевозчиков избегать воздушное пространство Беларуси, в конце минувшей недели были узаконены: Европейский Союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.
"Учитывая ситуацию в Беларуси, Совет (Европейского Союза) решил ужесточить действующие ограничительные меры и ввести запрет на пролет через воздушное пространство ЕС и доступ в аэропорты ЕС всем белорусским авиаперевозчикам", - говорится в опубликованном в заявлении ЕС. "Решение принято в продолжение выводов Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, на котором главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, и создание тем самым угрозы для безопасности авиасообщения", - цитирует документ BBC .
В итоге национальный авиаперевозчик Белавиа понесет весомые убытки: из всех соседей беспрепятственное сообщение осталось лишь с Россией. Именно это направление будет развивать компания, чтобы хоть как-то компенсировать потери. "С 10 июня в Шереметьево белорусские самолеты будут летать 5 раз в неделю. Увеличится количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси", - сообщает Белтелерадиокомпания.
Однако это капля в море, в сравнении с ущербом. "Это, разумеется, не компенсирует убытки, понесенные из-за введенных санкций. Специалисты в авиаотрасли оценивают возможные потери авиакомпании от санкций примерно в 50 млн долларов в год", - пишет Евразия Эксперт. Тем не менее, хоть какое-то поле для маневров имеется. Гораздо хуже обстоят дела у Белаэронавигации.
Так, до пандемии это госпредприятие обслуживало около 300 тыс. полетов в год: Минский центр управления воздушным движением обслуживает 980 компаний из 100 стран мира, 83% из них – это транзитный поток. На долю России приходилось около 30%.
После введенных санкций значительную часть вышеуказанных доходов от транзита госпредприятие и белорусский бюджет потеряют, и компенсировать хотя бы их часть будет весьма проблематично, ведь если найти новые направления для полетов реально, то получить новые транзитные рейсы в сложившихся условиях очень сложно", - анализирует ситуацию Евразия Эксперт.
Цветочки и ягодки
Это все еще цветочки: впереди возможные санкции ЕС против госпредприятий страны. Официальный Брюссель крайне возмущен попиранием демократии и прав человека и не намерен больше цацкаться с нынешним белорусским режимом. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что, принудив самолет к посадке, белорусские власти зашли за красную черту. И впервые публично назвал президента Беларуси диктатором: "До этого момента наши санкции применялись персонально, затрагивая физических и юридических лиц, но не всю экономику страны. На этот раз Европейский совет запросил применения адресных экономических санкций", - цитирует Борреля Naviny.online.
Сейчас Европейская служба внешних действий, вместе с Еврокомиссией, трудится над подготовкой документа. Боррель надеется, что они будут одобрены на очередном заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 21 июня.
Уже вчера, практически единогласно, Европарламент принял резолюцию об ужесточении давления на белорусские власти. В пользу резолюции проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались, - сообщает РБК.
Резолюция подтвердила непризнание избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси. "Европарламент рассматривает нынешний режим в Беларуси как нелегитимный, незаконный и уголовный", - цитирует документ Deutsche Welle.
Парламентарии потребовали немедленно освободить Романа Протасевича, Софию Сапегу и всех политических заключенных в Беларуси, а также призвали как можно скорее добавить в санкционный список лица и организации, причастные к посадке самолета Ryanair в Минске и ужесточить санкции в отношении нефтяной, сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности страны. Также предлагается перекрыть кислород в финансовой сфере, в том числе рассмотреть возможность приостановки участия Беларуси в системе SWIFT.
Не отстают и американцы. 3 июня вновь вступили в силу ранее "замороженные" санкции США против девяти белорусских предприятий. А назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, заявила, что США будут усиливать давление на Беларусь и готовят новые санкции. Речь идет о возможных санкциях в отношении банковского сектора, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей отраслей и торговли удобрениями, цитирует посла Reform.by.
До предела обострились и отношения с НАТО. Так, в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность тесным взаимодействием между Россией и Беларусью и предостерег Владимира Путина и Александра Лукашенко от попыток дестабилизировать обстановку на восточном фланге Североатлантического альянса. "Мы готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы", - цитирует его Naviny.online.
Нам не страшен серый волк
Сами белорусские власти пока что делают хорошую мину при плохой игре. Так, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что ущерб от санкций максимум составит 3% от ВВП. "Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7 процентных пункта к ВВП. Торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Значит, вместе если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9 процентных пункта к ВВП. Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников" — цитирует его Tut.by.
Глава правительства добавил, что в случае введения санкций, страна будет вынуждена уходить от западных товаров и технологий: Китай сможет заменить до 90% всех европейских и американских технологий, а в энергетике и машиностроении в ход пойдут российские продукты.
Ну а чтобы народ не роптал слишком громко, власти вновь ужесточили законодательство: внесены поправки в уголовный кодекс, предусматривающие реальный срок за любое проявление "экстремизма". Кроме того, планируется внести изменения в законы о чрезвычайном и военном положении.
Впрочем, Россия пообещала, что не отставит братьев-славян в беде. "Беларусь мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Я понимаю, что именно поэтому эти санкции носят именно такой точечный характер, чтобы подорвать экспортную активность Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета", - цитирует посла РФ Евгения Лукьянова Naviny.online. Дипломат добавил, что санкции вводятся для того, чтобы они привели к голодным бунтам: "Тут, собственно, вся идеология, вся логика этих санкций. Следует, правда, обязательно сказать, что они по определению незаконны. По определению международного права и международной практики, санкции такого рода против какой-то страны могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН".
Узник совести
Между тем с демократическими ценностями в Беларуси все хуже и хуже. Так, по данным правозащитного центра Весна, в стране уже 476 политических заключенных. Президент Европейского совета Шарль Мишель на сессии Европарламента резко осудил попирание прав человека в стране.
"Я хотел бы озвучить три четких послания для Романа Протасевича и всех политических заключенных. ЕС не остановится до тех пор, пока все вы не будете освобождены. Второе — для господина Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно. До этого мы считаем именно вас ответственным за его физическое и психологическое здоровье. Третье послание — для белорусского народа, и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу слова и свободу СМИ, Евросоюз стоит на вашей стороне. И мы продолжим вас поддерживать, чтобы вы могли выбрать свой путь", - цитирует чиновника Naviny.by.
А тем временем Роман Протасевич и его подельница томятся за решеткой. И хотя высшие чиновники Европы и США требуют немедленного освобождения узника, власти и в ус не дуют. Между тем его скандальное интервью наделало немало шороху.
К примеру, известный политический аналитик Артем Шрайбман в спешном порядке покинул Беларусь и уехал в Украину. Дело в том, что в интервью он был упомянут как активный участник одного из чатов, который координировал протесты. Сам фигурант категорически это отрицает: "Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях. Мой интерес был в том, чтобы наблюдать вживую, как общаются те, кого к августу стали называть координаторами белорусской революции. Далеко не все в чате подходили под это описание, да и само обсуждение деталей будущих акций для безопасности происходило на созвонах. Я из тех же самых соображений безопасности ни в одном из таких созвонов так и не поучаствовал", - пишет политолог в своем телеграм-канале.
Светлана Тихановская в совместной пресс-конференции с родителями Романа Протасевича заявила, что интервью с задержанным блогером продемонстрировано специально, чтобы внести раскол в ряды оппозиции: но "ни моя команда, ни коллеги, ни один человек не смеет осуждать его". "Мы все должны понимать, в каких условиях он находится, как на него могли давить, чем ему могли угрожать и как его могли пытать. Мы не имеем права говорить о содержании этих роликов, мы должны говорить о том, как освободить его и всех политзаключенных", — цитирует демократического лидера Белорусский партизан.
Команда Светланы Тихановской прилагает все усилия, чтобы бесчинства властей прекратились. Так, выступая в Сенате Чехии, она призвала страны ЕС расширить санкции против нынешнего режима и назвала стиль управления Александра Лукашенко "террором, которого страна не видела со времен Сталина".
Также демократический лидер в онлайн формате выступила на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США.
"После инцидента с самолетом Ryanair международная реакция была быстрой и эффективной. Однако реакция международного сообщества не должна ограничиваться этим инцидентом. Вся ситуация в Беларуси заслуживает всеобъемлющего ответа. В противном случае Лукашенко превратит нашу страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную. Однако США вместе со своими партнёрами в Европе могут остановить этот путь", - цитирует экс-кандидата в президенты ее штаб.
С. Тихановская призвала США расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как Беларуськалий и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них. Также предложила вынести белорусский вопрос на обсуждения на форумах высочайшего уровня, таких как как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США, встречи США-Россия и т.п. А в заключение попросила, чтобы США разработали пакет помощи для свободной Беларуси – дабы белорусы знали, какая манна небесная их ждет после того, как режим падет.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов
Об инциденте с Протасевичем
Это было центральным событием, которое вызвало новую волну эскалации напряженности между Минском и Западом, а также странами, которые ассоциируются с Западом – например, с Украиной очередное обострение, с Литвой… Судя по всему, белорусские власти не ожидали такого резкого и, видимо, скоординированного ответа, который ускорил и принятие санкций Европейским Союзом и США. Однако, понятно, что на какой-то ответ они рассчитывали. И многие задаются вопросом, насколько рационально Минск себя вел. Но нужно понимать, какова эта рациональность у белорусской власти. Сейчас они отдают предпочтения внутриполитической стабилизации, даже если это повлечет какие-то негативные последствия в отношениях с Западом: потому что отношения с Западом и так уже в таком большом минусе, что трудно себе представить, куда они еще будут ухудшаться. Поэтому в таких условиях Минск пытается сделать максимально возможное, чтобы обеспечить внутриполитическую стабильность. И эта история с посадкой самолета и арестом Протасевича главным образом направлена на внутреннюю аудиторию – имеется в виду и белорусское общество в целом, и еще в большей степени оппозиционные центры, и тех людей, которые активно участвовали в протестах и организации так называемой "революции".
Основной мессидж такой, что никто не останется безнаказанным и те люди, которые хотят белорусскую власть свергнуть, должны двадцать раз подумать, прежде чем что-то такое начинать.
То есть, таким образом, белорусские власти пытаются обеспечить себе безопасность и исключить повторения подобных событий в будущем. И, судя независимым опросам общественного мнения, мы видим, что такие вещи работают: насилие и запугивание срабатывают. В одном из последних опросов, который был проведен по заказу британской Chatham House, задавали вопрос, "почему белорусские граждане больше не участвуют в протестах?" и там ответом номер один было опасение репрессий и ответных мер со стороны власти. Репрессивные меры все-таки работают и оказывают воздействие. Видимо, белорусские власти тоже хорошо это уяснили, так что продолжают контрреволюционные мероприятия, чтобы найти и наказать тех, кто так или иначе был причастен к событиям, происходившим в прошлом году. Здесь кейс Протасевича крайне важен, потому что телеграм-канал Nexta рассматривается как ключевой инструмент всех этих протестов.
Также важно, что Протасевич, судя по всему, пошел на сделку со следствием и дает показания. Это скандально известное интервью тоже, судя по всему, направлено на то, чтобы повлиять опять-таки на массовое сознание. И в том опросе общественного мнения, которое я выше цитировал, большое количество граждан в качестве ответа на вопрос сказали, что предполагают, что у оппозиции есть и скрытые мотивы. И это интервью как раз-таки дает людям дополнительные аргументы: что не все так просто, на самом деле есть скрытые мотивы, есть заинтересованность и внешнее управление этими протестами. Это все направлено на подрыв доверия к оппозиции, руководителям протестного движения и т.д.
О санкциях
Насколько обширны американские санкции – пока большой вопрос: сами юристы и специалисты не могут дать четкого ответа, потому что до конца не понятно, будут ли эти санкции вторичными и экстерриториальными. Потому что американская спецслужба OFAC, часть Минфина, применяет санкции достаточно выборочно. Трудно прогнозировать, будут ли они наказывать и включать в санкционный список те фирмы, которые будут работать с подсанкционными фирмами. Здесь четкого ответа дать нельзя.
Насчет возможных европейских санкций против крупных экспортеров, то, конечно, это повлияет негативно на белорусскую экономику и, в конечном итоге, на белорусских потребителей, поэтому Минск будет искать ответные меры. Как раз недавно Головченко заявил, что сформирован механизм ответных мер на европейские санкции и, в первую очередь, это касается не столько белорусского рынка для европейских товаров, сколько, все большего давления на оппозицию и неправительственные организации, которых они рассматривают, как агентов Запада.
Получится парадоксальная ситуация: Запад хочет улучшить положение оппозиции и гражданского общества, но получает совершенно противоположные ответные меры. И надо еще понимать, что если ставится цель скорейшего ухода Лукашенко и проведения демократических преобразований, то, конечно, санкциями этого добиться невозможно. Здесь власть будет действовать, скорее, назло, ощущая болезненные последствия санкций, нежели идти на уступки. Потому что идти на уступки – это терять лицо.
Еще одним очевидным итогом этих санкций стало то, что Беларусь изолирована и отрезана от западного направления и она будет вынуждена идти за помощью к России и, в меньшей степени, к Китаю. Соответственно, влияние России в Беларуси будет усиливаться. Здесь речь идет и о большем экономическим присутствии – например, о продаже Белавиа. Потому что, естественно, перевозчик будет терпеть очень большие убытки и россияне с радостью его выкупят. Возможно, речь пойдет и о большем военном присутствии России, потому что она ставила этот вопрос уже давным-давно.
Беларусь до выборов пыталась быть нейтральным буфером между Западом и Востоком, но после санкций и массированного давления и изоляции со стороны Запада, получается, что страна превращается в форпост России и неизвестно, в чьих это интересах. Получается, что единственный, кто в выигрыше – это Кремль. Беларусь, естественно, от всей этой ситуации не выигрывает, и Запад тоже не получает реализации тех задач, которые они перед собой ставят, вводя санкции. Так что ситуации не очень хорошая, мы видим усугубление этого процесса.
Мы в рамках Минского диалога как раз на этой недели опубликовали мониторинг, который раз в два месяца делаем – он называется "Минский барометр". В нем мы анализируем внешнюю политику Беларуси и ситуацию в области безопасности: выводим численные индексы, картинки, графики. Там очень резкое падение по многим параметрам на американском направлении, на украинском, а ситуация в области региональной безопасности уходит в оранжевый уровень: угрожающее положение, которое может привести еще к дальнейшей эскалации.
О выходе из кризиса
Пока я не вижу дна этого кризиса, какого-то нижнего плато. Пока мы видим негативную эскалационную динамику и где она остановится, пока сложно прогнозировать. У нас есть уже пример из истории - 2010-2011 годов, когда были тоже президентские выборы и столкновение с оппозицией, репрессии, изоляция. Практически тоже самое, только в иных масштабах и условиях. Тогда прошло примерно 5 лет до того периода, когда Минск и Запад стали посылать друг другу сигналы о необходимости какой-то нормализации отношений. Сейчас, учитывая, что ситуация обострена сильнее и факторы несколько иные, мы можем ожидать, что времени пройдет побольше. Сейчас прогнозировать какую-то стабилизацию ситуации сложно – думаю, что должно пройти несколько лет, в Беларуси должна осуществиться запланированная Конституционная реформа, тогда будет более-менее понятно на каких условиях белорусская система власти будет функционировать дальше, готова ли она будет идти на какие-то послабления для оппозиции и неправительственного сектора. Это уже может служить основанием для того, чтобы отношения с Западными странами приводить к более нормальному состоянию.
Что касается внутриполитического белорусского кризиса, то он фактически исчерпан – уличных протестов нет, каких-то факторов, которые бы угрожали Лукашенко и системе власти в целом тоже нет: для их устранения действует "каток контрреволюции", можно так сказать. Но с другой стороны, в обществе все-таки осталось большее недоверие к власти, и оно очень сильно поляризовано. Из этого нужно будет как-то выходить. И власти видят одним из таких выходов проведение конституционной реформы. Система должна быть более легитимной, они хотят подключить различные диалоговые площадки: они по большей части имитативные, но тем не менее, дискуссия про будущий проект конституции идет. Думаю, что власти постараются втянуть более-менее конструктивные оппозиционные силы в этот процесс и последующую парламентско-партийную работу. Насколько это получится, пока трудно сказать, потому что нет итогового варианта новой конституции, но у власти есть намерение провести референдум в следующем году, перенастроить конституцию, простимулировать деятельность партий, партийную активность. Это дает некоторое основание думать о том, что ситуация в стране поменяется некоторым образом. Возможно следом за этим поменяется и международное отношение.