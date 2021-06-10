Сборная Латвии не смогла защитить титул сильнейшей команды Балтии
В четверг, 10 июня, состоялся решающий матч в рамках Кубка Балтии по футболу, в котором сборная Латвии потерпела поражение от Эстонии.
В четверг, 10 июня, состоялся решающий матч в рамках Кубка Балтии по футболу, в котором сборная Латвии потерпела поражение от Эстонии.
Матч проходил в Таллинне и завершился победой эстонской сборной со счётом 2:1.
В составе победителей дублем отметился полузащитник Маттиас Кяйт, который открыл счёт уже на 5-й минуте встречи, а на 40-й удвоил преимущество своей сборной ударом из-за пределов штрафной площади.
Подопечным Дайниса Казакевича удалось сократить отставание в счёте на 84-й минуте матча - Маркус Поом нарушил правила на Марцисе Ошсе, а Давис Икауниекс успешно реализовал 11-метровой удар.
Отметим, что сборная Эстонии стала обладателем Кубка Балтии четвёртый раз в истории и первый с 1938 года.