Российская теннисистка Павлюченкова впервые вышла в финал "Большого шлема"

В 1/2 финала "Ролан Гаррос" Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 36 минут. За это время 29-летняя Павлюченкова сделала шесть брейков, три эйса и трижды ошиблась при подаче. 23-летняя Зиданшек четырежды брала подачу соперницы, совершила один эйс и допустила три двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

Отметим, что Павлюченкова установила рекорд турниров "Большого шлема". Для россиянки нынешний "Ролан Гаррос" стал 52-м "Шлемом" в профессиональной карьере. Ещё никому из женского Тура не требовалось столько попыток, чтобы стать финалисткой турнира.

"Я постоянно думаю о победе на "Большом шлеме". Так было ещё с юниорских лет, с детства, как только я начала играть в теннис. Ради этого мы и играем, это главное желание", - приводит слова россиянки WTA Tour.

Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, которой удалось пробиться в финал турнира "Большого шлема". Ранее подобного результата добивались Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Вера Звонарёва, Елена Дементьева и Анастасия Мыскина.

По итогам выступлений на "Ролан Гаррос" Павлюченкова вернётся в топ-20 рейтинга WTA. На данный момент россиянка является 32-й ракеткой мира, а её лучшее в карьере место в рейтинге WTA - 13-е, которое датируется июлем 2011 года.