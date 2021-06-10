Пт, 11.06.2021
Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей - дешевый фарс! Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, ответила на видеообращение Филиппа Киркорова
Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, ответила на видеообращение Филиппа Киркорова

Видео ⟩ В Плявниеках горела машина - пострадал и автомобиль рядом

ФОТО: wideweb/Shutterstock

Недалеко от парковки в рижском микрорайоне Плявниеки утром в четверг, 10 июня, загорелся автомобиль Mitsubishi. Пламя вспыхнуло изнутри, после чего огонь переметнулся на стоявший рядом автомобиль. Хотя пожарные отреагировали незамедлительно, автомобиль был уже полностью уничтожен, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Рано утром 10 июня большое количество пожарных и полицейских прибыло на улицу Рембатес, 8, поскольку возле стоянки открытым огнем горел внедорожник Mitsubushi.

Судя по видеозаписи очевидцев, пожар начался с пассажирского сиденья возле водительского кресла и распространился по всей машине, а затем затронул и соседний автомобиль Mercedes.

Спасатели быстро справились с огнем. Является ли инцидент результатом короткого замыкания или было совершено преступление, выяснят сотрудники правоохранительных органов.

"В Кенгарагское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции поступил звонок по указанному выше адресу, где горели две машины - автомобиль марки Mercedes 2002 года выпуска и автомобиль Mitsubishi 2009 года. Причины возгорания обоих автомобилей выясняются. В связи с произошедшим возбуждено уголовное производство", - поясняет Госполиция.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на TV3 (на латышском языке)

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