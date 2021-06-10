Видео ⟩ В Плявниеках горела машина - пострадал и автомобиль рядом

Рано утром 10 июня большое количество пожарных и полицейских прибыло на улицу Рембатес, 8, поскольку возле стоянки открытым огнем горел внедорожник Mitsubushi.

Судя по видеозаписи очевидцев, пожар начался с пассажирского сиденья возле водительского кресла и распространился по всей машине, а затем затронул и соседний автомобиль Mercedes.

Спасатели быстро справились с огнем. Является ли инцидент результатом короткого замыкания или было совершено преступление, выяснят сотрудники правоохранительных органов.

"В Кенгарагское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции поступил звонок по указанному выше адресу, где горели две машины - автомобиль марки Mercedes 2002 года выпуска и автомобиль Mitsubishi 2009 года. Причины возгорания обоих автомобилей выясняются. В связи с произошедшим возбуждено уголовное производство", - поясняет Госполиция.