Италия разгромила Турцию в матче, открывшем Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Олимпико" в Риме и завершился победой итальянской сборной со счётом 3:0.

Первый тайм прошёл под подавляющим преимуществом сборной Италии, которая создала несколько стопроцентных моментов у ворот турецкой команды, но не смогла их реализовать. Турецкие футболисты за весь первый тайм не смогли нанести по воротам Джанлуиджи Доннаруммы ни одного удара.

Отметим, что 22-летний Доннарумма стал самым молодым вратарём сборной Италии на чемпионатах мира и Европы за всю её историю.

Автором первого гола Евро-2020 стал турецкий защитник Мерих Демирал, который на 53-й минуте матча отправил мяч в собственные ворота. На 66-й минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество итальянской сборной, а окончательный счёт в матче на 79-й минуте установил Лоренцо Инсинье.

Напомним, сборная Италии выступает в одной группе с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.

Следующие матчи Евро-2020: