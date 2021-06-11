ФОТО: Publicitātes foto

Выбор учебного заведения — предмет активных дискуссий для многих родителей. Как сделать так, чтобы дети после школы легко адаптировались в любой стране, получили престижное высшее образование, стали востребованными специалистами? Эти и другие вопросы очень часто волнуют родителей старшеклассников.

ФОТО: Publicitātes foto

Вероятно, многие уже слышали о международных школьных программах. Две наиболее востребованные и универсальные из них — британская программа подготовки к экзаменам Advanced Levels (A-Levels) и дипломная программа Международный бакалавриат (IB DP, International Baccalaureate Diploma Programme). После обучения по стандартам обеих систем выпускник может поступить в самые престижные вузы мира. Не удивительно, что популярность такого среднего образования растет с каждым годом.

Какие программы предлагает школа Экзюпери для старшеклассников?

Exupery International School (EIS) проводит обучение по образовательной программе Международного бакалавриата для старших классов — IB DP, а также по британской ― A-Levels. Студенты EIS могут самостоятельно выбрать, по какой из них будут проходить обучение в старшей школе.

ФОТО: Publicitātes foto

IB DP — международная программа полного среднего образования, которая готовит детей к поступлению в ведущие университеты мира. Ученики 11-12 классов выбирают шесть предметов: три на продвинутом уровне и три на базовом. В течение двух лет по каждому из них необходимо провести исследовательские работы и сдать экзамены.

В программу A-Levels включены три предмета, которые изучаются на углубленном уровне. Ученики британской программы могут свободно выбирать те дисциплины, которые интересуют их больше всего или будут наиболее полезны для последующего обучения в вузе и для будущей карьеры. Среди предметов «на выбор» есть английский и русский языки, информационные технологии, математика, биология, химия, физика, мировая политика, кино, искусство и дизайн.

ФОТО: Publicitātes foto

В EIS школьник может выбрать как отдельно программу IB DP или A-Levels, так и «смиксовать»: изучать часть предметов по первой программе, а другие ― по второй. По окончании IB можно получить диплом, сдав необходимые шесть предметов. Также есть возможность получить сертификат по отдельному предмету, который ученик выбрал для профильного изучения. Например, можно взять физику IB и математику A-Levels, оба результата будут признаваться при поступлении в вуз и учитываться в системе баллов.

«Мы даем свободу выбора ребятам, чтобы ученики могли самостоятельно определить наиболее подходящую образовательную программу. IB делает упор не только на предметные знания, но и на развитие личности в целом. Ведь многие из старшеклассников четко понимают, в какие вузы хотят поступить и в каком направлении развиваться, — сказал директор школы Дмитрий Виноградов. — В нашей школе дети могут обучаться как на дневных программах, так и с проживанием в бординге-пансионе».

ФОТО: Publicitātes foto

Переход на обучение на английском. Как школа помогает ученикам адаптироваться?

Хороший ученик из обычной латвийской школы, как правило, соответствует требованиям по знанию английского языка. Каждый поступающий в нашу школу сдает Оксфордский онлайн-тест, а также проходит собеседование. В общих правилах приема есть классификация требований в зависимости от возраста ученика и класса, в который он поступает.

В нашей школе практикуется эффективная система поддержки новых учеников, которая позволяет им быстро догнать общий уровень английского языка и помогает адаптироваться к обучению на новом языке. Для нас, как школы, важен индивидуальный подход, где все зависит от человека и его способностей. Мы анализируем текущую успеваемость, а также результаты вступительных испытаний и на этой основе обеспечиваем поддержку новичку.

Для новых учеников английский язык — это приоритет. Если его необходимо подтянуть, ученику предоставляется педагог для индивидуальных занятий или работы в малых группах, при этом ученик не исключается из основного учебного процесса. Мы верим в то, что адаптация в реальной учебной среде класса при дополнительной поддержке языкового специалиста пройдет быстрее и результативнее.

Международная школа ― мир в миниатюре

Обучение в международной школе — отличная возможность погрузиться в интернациональную среду, которая не только способствует языковой адаптации, но и дает возможность погрузиться в кросскультурную экосистему. Международная школа предполагает, что здесь встречаются ученики и преподаватели самых разных культур, языков, традиций. И для подростков это, несомненно, обогащающий фактор развития. Так, в EIS работает более 70 сотрудников из Великобритании, США, Нидерландов, Франции, Канады, Латвии и других стран.

ФОТО: Publicitātes foto

Если смотреть на образование не только как на процесс получения знаний, но и как на развитие интеллекта, то возможность познакомиться с другими культурами способствует становлению ученика, его большей открытости к познанию мира. В международной школе это происходит естественным путем: студенты постоянно общаются с людьми разных традиций и жизненного уклада. Меняя страны, континенты и окружение, они уже будут способны легче адаптироваться к новым условиям жизни и опыту.

ФОТО: Publicitātes foto

Маленькие классы, индивидуальный подход и среда, которая помогает развиваться

EIS основана в 2016 году. Сегодня в школе обучается более 220 детей в возрасте от 2,5 до 17 лет и работает более 70 учителей и помощников преподавателей. Соотношение учеников к взрослым — 3:1, что дает возможность обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме того, в школе выстроена система поддержки и адаптации ― школьный психолог и специальный педагог помогают ученикам, нуждающимся в дополнительной поддержке.

В среднем в одном классе учится 15 человек. Однако по программам старшей школы ― IB DP и A-Levels, где происходит разделение согласно выбранным предметам, обучение проходит в небольших группах. На отдельных предметах численность групп может варьироваться от 5 до 20 человек.

После основных занятий по школьной программе ученики EIS могут присоединиться к различным кружкам и секциям. Здесь самое сложное ― сделать выбор: спорт, искусство, дополнительные иностранные языки, подготовка к региональным олимпиадам, а может быть гольф или хип-хоп.

Важную роль в организации учебного процесса играет комфортная среда обучения. Так, комплекс зданий школы включает: корпус дошкольного обучения, помещения начальной школы, корпус со специализированными классами и компьютерными кабинетами, лабораториями, оснащенными 3D-принтерами, Apple TV, интерактивными досками и другими инструментами для эффективного учебного процесса. Интеграция технологий позволяет учителям подавать информацию интересно и насыщенно, а также дает возможность проводить практические занятия в современных лабораториях.

Как узнать, подходит ли школа Экзюпери?

Делая выбор, важно «увидеть картинку целиком» ― узнать как можно больше о школе и понять, подходит ли она именно вам. Одна из возможностей ― посетить день открытых дверей, пообщаться с учителями и руководством школы. Ближайшее мероприятие в EIS пройдет в онлайн-формате 17 июня 2021 года. Ведь для родителей и будущих учеников важно увидеть школу, погрузиться в атмосферу и понять, подходит ли она. Также можно записаться на индивидуальную консультацию в школе. В таком случае вы не только увидите здание кампуса, но и подробно узнаете про расписание и дополнительные занятия и встретитесь с учителями EIS.

Поступить в международную школу Exupery International School могут дети от 2,5 до 18 лет, а в школу-пансион ― с 14 лет. Сейчас идет формирование классов на 2021-2022 учебный год и принимаются заявки на новый учебный год.

ФОТО: Publicitātes foto

https://exupery.lv

Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107, Latvija

Телефон: +371 26 62 23 33

Email: info@exupery.lv

Поступление:

Телефон: +371 26 62 27 77