Пт, 11.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений

Темпы вакцинации в Латвии значительно замедлились

Вакцинация. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

В четверг от Covid-19 в Латвии привит 13 961 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Первую дозу вакцины вчера получил 3601 человек, вторую - 9104, еще 1256 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Как отмечает NVD, на этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 значительно ниже, чем на прошлой. За четыре дня на прошлой неделе были привиты 77 795 человек, на этой неделе - 63 050 человек, что на 18,95% меньше.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 520 992 жителя Латвии, в том числе 398 427 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 27,6% и 21,11% населения страны.

 
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