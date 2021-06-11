Темпы вакцинации в Латвии значительно замедлились

Первую дозу вакцины вчера получил 3601 человек, вторую - 9104, еще 1256 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Как отмечает NVD, на этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 значительно ниже, чем на прошлой. За четыре дня на прошлой неделе были привиты 77 795 человек, на этой неделе - 63 050 человек, что на 18,95% меньше.