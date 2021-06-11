Дональд Трамп пожелал Байдену "не заснуть" на встрече с Путиным

"Удачи Байдену во время встречи с Путиным - не засни и, пожалуйста, передай ему мои лучшие пожелания", - говорится в обращении Трампа. Ранее он неоднократно во время своей предвыборной кампании называл нынешнего президента "сонным Джо".

Кроме этого Трамп также вспомнил свою встречу с Путиным в Финляндии в 2018 году и назвал ее "блестящей и очень продуктивной". Бывший лидер страны считает, что США выиграли многое от той встречи, "в том числе уважение Путина и России".

Напомним, саммит президентов США и России состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Это будет первая встреча Путина с Джо Байденом после избрания последнего президентом. До этого политики встречались в 2011 году в столице России: Путин тогда был премьер-министром РФ, а Байден - вице-президентом США.