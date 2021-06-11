Бывший пресс-секретарь Ушакова меняет партию

Точс рассказал о поворотном моменте в своем политическом курсе на своей странице в Facebook, этим также поделился сам Гобземс. Оба обменялись похвалами.

Точс объясняет, что первоначально присоединился к Гобземсу, потому что видит в нем сильную оппозицию и "все это должно было быть сделано", но теперь "было бы совершенно неестественно для меня оставаться в партии Гобземса, если свою партию создал Шлесерс", - указал Точс, добавив что оппозиции не стоит воевать друг с другом.

Гобземс охарактеризовал такой поворот в политическом курсе Точса как "логичный, понятный и приемлемый" и счел необходимым подчеркнуть: "Для меня никогда не было секретом, что Сандрис имеет отношения с Айнаром Шлесерсом, которого я не знаю. У каждого из нас свой круг знакомств".

Партия "Закон и порядок"

В феврале этого года Регистр предприятий (UR) зарегистрировал партию "Закон и порядок", учрежденную оппозиционным депутатом Сейма Алдисом Гобземсом.

Как отметил Гобземс в своем Twitter во второй половине февраля, количество членов партии составляет "около 1500".

UR также зарегистрировал всех 12 членов совета директоров, избранных на учредительном собрании. У партии два сопредседателя - Гобземс и депутат Сейма Юлия Степаненко.