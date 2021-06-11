Пт, 11.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений

На дорогах Латвии погибли еще двое

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, в том числе один пешеход, сообщили в Государственной полиции.

Дорожно-транспортные происшествия с погибшими зарегистрированы в Земгале и Курземе.

Пострадали в результате автоаварий еще 16 человек, в том числе два пешехода и четыре велосипедиста.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, 14 аварий были с пострадавшими.

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