На дорогах Латвии погибли еще двое
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, в том числе один пешеход, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, в том числе один пешеход, сообщили в Государственной полиции.
Дорожно-транспортные происшествия с погибшими зарегистрированы в Земгале и Курземе.
Пострадали в результате автоаварий еще 16 человек, в том числе два пешехода и четыре велосипедиста.
В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, 14 аварий были с пострадавшими.