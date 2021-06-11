Фото, видео ⟩ На Красной площади известный активист "выстрелил" себе в голову
Российский активист Павел Крисевич задержан полицией в ходе своего перформанса на Красной площади в Москве, сообщает "Медуза".
Российский активист Павел Крисевич задержан полицией в ходе своего перформанса на Красной площади в Москве, сообщает "Медуза".
Как пишет Telegram-канал Readovka, акционист сначала два раза выстрелил в воздух, после чего сымитировал самоубийство, "выстрелив" себе в голову.
Как сообщает издание, так он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в стране.
Перед выстрелом Крисевич произнес: "Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы".
Его знакомая Анастасия Михайлова утверждает, что с ним все в порядке. "С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция", - сказала она в комментарии изданию "МБХ медиа".
Кроме Крисевича во время его акции также была задержана журналистка издания Sota, снимавшая все происходящее.
Чем известен Крисевич?
Павел Крисевич больше всего известен по перформансу у здания ФСБ в ноябре прошлого года - тогда его распяли на кресте и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. После этой акции Крисевич получил 15 суток административного ареста, после чего его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.
В начале мая этого года Крисевича вместе с Михайловой задержали в Санкт-Петербурге, где он пытался организовать импровизированную выставку перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. За эту акцию он получил еще десять суток ареста.