Фото, видео ⟩ На Красной площади известный активист "выстрелил" себе в голову

Как пишет Telegram-канал Readovka, акционист сначала два раза выстрелил в воздух, после чего сымитировал самоубийство, "выстрелив" себе в голову.

Как сообщает издание, так он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в стране.

Перед выстрелом Крисевич произнес: "Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы".

Его знакомая Анастасия Михайлова утверждает, что с ним все в порядке. "С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция", - сказала она в комментарии изданию "МБХ медиа".

Кроме Крисевича во время его акции также была задержана журналистка издания Sota, снимавшая все происходящее.

Чем известен Крисевич?

Павел Крисевич больше всего известен по перформансу у здания ФСБ в ноябре прошлого года - тогда его распяли на кресте и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. После этой акции Крисевич получил 15 суток административного ареста, после чего его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.