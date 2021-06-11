"Это яхта Абрамовича? Нет, деда Василия из Болдераи". О событиях этой недели с ударной дозой иронии!

Кстати, другая интересная новость пришла из Даугавпилса - там появится место купания для инвалидов. Но - осенью. Мы подумали, что так можно любой проект сдавать теперь: в Даугавпилсе появится новый аквапарк. Но - без воды. В Даугавпилсе появится новый космодром. Но - в 3000-ом году. В Даугавпилсе появятся новые трамваи. Но - в Резекне. В общем, хотелось бы, чтобы все появлялось и дальше. Но - с мозгами.

На этой неделе интернет облетело видео, где бразильские полицейские поздравили преступника с совершеннолетием и тут же арестовали его. Дело в том, что лиц младше 18 лет в Бразилии задерживать нельзя, поэтому сотрудникам пришлось ждать дня рождения. А судя по веселым песням, которые полицейские пели на празднике, им день рождения понравился даже больше, чем имениннику. Отхепибёздили, так отхепибёздили человека. Удивительно что, у них можно арестовать за преступление совершенное ДО совершеннолетия "И так, за 18 лет жизни у вас накопилось: 6 двоек, 5 метров изрисованных обоев и 3 попытки хлебнуть папкиного пивка. Виновен!". Или он прямо за праздничным столом накосячил? "Это что...те-те-тертое яблочко в оливьехе? Мужики, валим его, он псих!".

В одной стране пенсионерка насмотрелась ужасных новостей и cпряталась в колодце. Дама так сильно впечатлилась, что прихватила с собой подушку, пачку печенек и сиганула с 20-метровой высоты. У нас только один вопрос - а что, латвийские новости уже и заграницей показывают? Ладно, зато у нас, чтобы получить дозу адреналина никакие хорроры смотреть не надо. Открываешь кошелек, там 10 евро, а зарплата вчера была. Вот он - настоящий фильм ужасов!

Ну, а мы, отдел маркетинга и бледнолицых Balticom, наконец дождались сезона отпусков! Очень хотим подставить солнцу свои телеса. Не то все загорают на морях, озерах, на крайний случай - жарятся на огородах. А мы что? А мы в лучшем случае на солнечную сторону в автобусе садимся. Кстати, думаем поехать в Даугавпилс, там на следующей неделе как раз будет праздник города. И даже не осенью.

А вы бы привились за Айфон? 🧐