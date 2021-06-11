В Литве за сутки - 155 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 54

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 155 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались три человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 143,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 379 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4330 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8762 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3683 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 54 из них, то есть 1,5%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 84,3 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 2,1%.

В больницах Эстонии находится 61 пациент с коронавирусом.