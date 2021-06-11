Под риторику "русские своих не бросают" Москва тихо дожимает Минск с интеграцией

Один из самых проблемных пунктов - об унификация налогового законодательства - похоже, решен в пользу Кремля. Хотя речь об экономике, "но в сумме получается большая политика - политика институциональной привязки Беларуси к РФ. Так можно ставить вопрос и о единой валюте, и о наднациональных органах".

Между белорусские власти, судя по ряду симптомов, готовятся торговать политическими узниками. Такой ход раньше помогал разблокировать отношения. Но противостояние зашло как никогда далеко.

Союзные программы: у России больше возможностей навязать свою волю

По словам Лукьянова, из 28 союзных программ остается несогласованной лишь одна - связанная "с энергоносителями, взаимными расчетами, ценами, акцизами". Программа же, которая касается налоговой сферы, в целом принята, "остались некоторые формальности внутригосударственных процедур".

В общем, похоже на то, что по налоговой части Кремль белорусскую сторону дожал. К этой программе особое внимание проявлял Владимир Путин, даже специально отряжал в Минск премьера Михаила Мишустина - доку в налоговых делах.

При этом суть договоренностей широкой публике не известна. В процессе работы над программой чиновники с обеих сторон путались в показаниях, говоря кто о сближении, кто о гармонизации, а кто и об унификации налоговых систем. А это, согласитесь, довольно разные вещи.

Белорусские независимые эксперты ранее отмечали, что Москва де-факто может навязать нормы своего налогового законодательства и это будет невыгодно для белорусской экономики, поскольку ее структура иная, чем у российской. Вдобавок это означает, что Беларусь поступается частью суверенитета.

Ее власти, судя по сюжету долгих переговоров, были готовы пойти на жертву такого рода в обмен на более дешевый газ и компенсацию за налоговый маневр в российской нефтянке. Но, как видим, программа, касающаяся энергоресурсов, еще дискутируется, то есть никаких гарантий для Минска нет, в то время как по части налоговой системы некие уступки он уже, надо понимать, сделал.

Иначе говоря, Москва здесь, похоже, переигрывает белорусскую сторону. И в вопросе энергоресурсов козыри тоже в ее руках.

В белорусско-российских отношениях чистой экономики не бывает

Пакет союзных программ намечается подписать осенью. Конечно, Лукашенко может в последний момент воспротивиться, если условия покажутся несправедливыми. Именно так случилось в декабре 2019 года, когда торжественное подписание дорожных карт к 20-летию Союзного государства обидным для Москвы образом сорвалось.

Но сейчас вождь белорусского политического режима в гораздо более зависимом, уязвимом положении. Отношения с Западом скверны как никогда. И как бы ни бравировали белорусские начальники, заявляя, что санкции ЕС и США нашей экономике нипочем и даже ее ободрят, на самом деле это не так.