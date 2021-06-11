Пт, 11.06.2021
Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей - дешевый фарс! Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, ответила на видеообращение Филиппа Киркорова
Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, ответила на видеообращение Филиппа Киркорова

Продолжился суд над Степаном Латыповым, который порезал себе горло в суде. Его приковали к двум конвоирам

Степан Латыпов ФОТО: Социальные сети

10 июня в Минске продолжилось судебное заседание над Степаном Латыповым, которое было прервано после того, как политзаключенный попытался покончить собой в зале суда. На это раз Степана за обе руки приковали наручниками к силовикам.

Суд направил Степана на судебно-психиатрическую экспертизу. Хотя осенью прошлого года он ее уже проходил. Латыпов на суде сказал: "Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП".

Напомним, Степан Латыпов заявил, что в СИЗО его пытали и грозили усилить давление.

"Во время заседания Степан держался стойко. Ему колют антибиотики, потому что у него запущенная пневмония. Личные медикаменты закончились, нужно передавать передачу", - рассказала тетя Латыпова.

"Ему передали, что его поддерживают люди не только в Беларуси и России, но и в Европе и по всему миру. Это была большая моральная и эмоциональная поддержка для него. "Крёстный отец" Степана лорд Фоулкс обратился к премьер-министру Великобритании о недопустимости пыток политзаключенных в Беларуси".

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