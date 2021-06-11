Продолжился суд над Степаном Латыповым, который порезал себе горло в суде. Его приковали к двум конвоирам

Суд направил Степана на судебно-психиатрическую экспертизу. Хотя осенью прошлого года он ее уже проходил. Латыпов на суде сказал: "Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП".
Напомним, Степан Латыпов заявил, что в СИЗО его пытали и грозили усилить давление.
"Во время заседания Степан держался стойко. Ему колют антибиотики, потому что у него запущенная пневмония. Личные медикаменты закончились, нужно передавать передачу", - рассказала тетя Латыпова.
"Ему передали, что его поддерживают люди не только в Беларуси и России, но и в Европе и по всему миру. Это была большая моральная и эмоциональная поддержка для него. "Крёстный отец" Степана лорд Фоулкс обратился к премьер-министру Великобритании о недопустимости пыток политзаключенных в Беларуси".