Продолжился суд над Степаном Латыповым, который порезал себе горло в суде. Его приковали к двум конвоирам

Суд направил Степана на судебно-психиатрическую экспертизу. Хотя осенью прошлого года он ее уже проходил. Латыпов на суде сказал: "Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП".

Напомним, Степан Латыпов заявил, что в СИЗО его пытали и грозили усилить давление.

"Во время заседания Степан держался стойко. Ему колют антибиотики, потому что у него запущенная пневмония. Личные медикаменты закончились, нужно передавать передачу", - рассказала тетя Латыпова.