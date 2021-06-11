В России самое большое количество случаев Covid-19 за последние четыре месяца

С начала этой недели количество новых случаев коронавируса в России постепенно увеличивается. В понедельник было 9 429 случаев, во вторник - 9 977, в среду - 10 407, а в четверг - 11 699.

За последние 24 часа выздоровели 10 188 пациентов с Covid-19 и 396 человек умерли от этой болезни.

В столице, Москве, ежедневно регистрируется 5853 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 14 января.

Умерло 60 человек, выздоровел 3061 пациент.