В России самое большое количество случаев Covid-19 за последние четыре месяца

С начала этой недели количество новых случаев коронавируса в России постепенно увеличивается. В понедельник было 9 429 случаев, во вторник - 9 977, в среду - 10 407, а в четверг - 11 699.
За последние 24 часа выздоровели 10 188 пациентов с Covid-19 и 396 человек умерли от этой болезни.
В столице, Москве, ежедневно регистрируется 5853 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 14 января.
Умерло 60 человек, выздоровел 3061 пациент.
Всего с 2 марта 2020 года в России подтверждено 5180454 случая заражения новым коронавирусом, количество смертей от Covid-19 достигло 125674, выздоровели 4782183 человека.