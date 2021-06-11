Пт, 11.06.2021
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Министерство финансов
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В России самое большое количество случаев Covid-19 за последние четыре месяца

ФОТО: Sergey Bezgodov/shutterstock.com

В России зарегистрировано самое большое количество новых случаев коронавируса с конца февраля - 12 505 случаев в 84 регионах страны, сообщили в пятницу, 11 июня, ответственные органы власти.

С начала этой недели количество новых случаев коронавируса в России постепенно увеличивается. В понедельник было 9 429 случаев, во вторник - 9 977, в среду - 10 407, а в четверг - 11 699.

За последние 24 часа выздоровели 10 188 пациентов с Covid-19 и 396 человек умерли от этой болезни.

В столице, Москве, ежедневно регистрируется 5853 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 14 января.

Умерло 60 человек, выздоровел 3061 пациент.

Всего с 2 марта 2020 года в России подтверждено 5180454 случая заражения новым коронавирусом, количество смертей от Covid-19 достигло 125674, выздоровели 4782183 человека.

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