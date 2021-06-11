В Испании на дне океана нашли тело пропавшей девочки

Тело девушки было найдено в океана на глубине около 1000 метров. В то же время поиски продолжают искать сестру маленькой девочки, которой всего один год.

Обе девочки пропали вместе с отцом более месяца назад, 27 апреля. Полиция предположила, что отец похитил двух дочерей, потому что мать сообщила, что незадолго до их исчезновения она получила угрозы от мужа, что "она никогда больше не увидит своих дочерей".

В последний раз отца видели в одном из лодочных причалов Тенерифе, где, как сообщается, очевидец поместил несколько сумок в лодку. На следующий день лодка была найдена пустой, дрейфующей возле пляжа.

Исчезновение девочек, а также сообщения о трагической гибели потрясли почти всю Испанию. Премьер-министр Испании в четверг выразил соболезнования матери погибшей девочки в своем Twitter-аккаунте.