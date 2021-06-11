Сб, 12.06.2021
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Дональд Трамп, бывший президент США

Пойман гражданин России, который несогласованно использовал дрон на границе с Беларусью

Дрон. Иллюстрация ФОТО: Zane Bitere / LETA

В пятницу, 11 июня, государственная пограничная служба задержала гражданина России, который несогласованно использовал дрон на границе с Беларусью.

В Краславском крае пограничники Пьедруйского погранотряда в приграничной зоне, примерно в 1730 метрах от государственной границы, обнаружили гражданина России, который находился в приграничной зоне без специального пропуска и запускал в воздух дрон.

В ходе проверки пограничники выяснили, что полет не был согласован, кроме того, дрон не был помечен и зарегистрирован в установленном порядке.

Против лица возбуждено дело за нарушение Закона о Государственной границе Латвийской Республики и Закона "Об авиации".

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