Пойман гражданин России, который несогласованно использовал дрон на границе с Беларусью
В пятницу, 11 июня, государственная пограничная служба задержала гражданина России, который несогласованно использовал дрон на границе с Беларусью.
В пятницу, 11 июня, государственная пограничная служба задержала гражданина России, который несогласованно использовал дрон на границе с Беларусью.
В Краславском крае пограничники Пьедруйского погранотряда в приграничной зоне, примерно в 1730 метрах от государственной границы, обнаружили гражданина России, который находился в приграничной зоне без специального пропуска и запускал в воздух дрон.
В ходе проверки пограничники выяснили, что полет не был согласован, кроме того, дрон не был помечен и зарегистрирован в установленном порядке.
Против лица возбуждено дело за нарушение Закона о Государственной границе Латвийской Республики и Закона "Об авиации".