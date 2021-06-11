Пойман гражданин России, который несогласованно использовал дрон на границе с Беларусью

В Краславском крае пограничники Пьедруйского погранотряда в приграничной зоне, примерно в 1730 метрах от государственной границы, обнаружили гражданина России, который находился в приграничной зоне без специального пропуска и запускал в воздух дрон.

В ходе проверки пограничники выяснили, что полет не был согласован, кроме того, дрон не был помечен и зарегистрирован в установленном порядке.