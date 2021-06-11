Свежая информация о распространении Covid-19 в Латвии

Вчера в столице было зарегистрировано 50 новых случаев Covid-19, а двухнедельное кумулятивное количество заболевших составляет 1084 человека.

В Даугавпилсе и Лиепае за последние две недели было выявлено по 11 новых случаев Covid-19, а в Елгавском, Даугавпилсском, Добельском и Резекненском крае - по шесть новых случаев Covid-19.

Где больше всего инфицированных Covid-19?

Наибольшее общее количество инфицированных Covid-19 за последние две недели было в Риге - 1084, Даугавпилсе - 162, Елгаве - 127, Лиепае - 89, а в Огрском крае - 82 человека. В то же время в Акнистском, Мерсрагском, Ницском, Приекульском, Руцавском и Варкавском краях за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей на данный момент в Латвии составляет 166,4 случая.

В настоящее время в 46 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 муниципалитетах он превышен на 50%.

Где самый высокий двухнедельный кумулятивный показатель?

Самый высокий двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей зафиксирован в Терветском, Наукшенском, Яунпиебалгском, Вилянском, Руенском, Прейльском, Алуксненском, Паргауйском и Инчукалнском краях.

Статистика по всей Латвии

Как сообщалось ранее, в четверг в Латвии подтверждено 178 новых случаев Covid-19.

Получены данные о смерти шести пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек снизился за сутки с 175,7 до 166,4 случая.

За прошедшие сутки было сделано 10 362 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 135 762 человек, скончались 2449 заразившихся Covid-19.