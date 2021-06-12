Два знака Зодиака, которые никогда не врут
Если вам захочется узнать правду, какой бы суровой она ни была, зовите этих людей, говорят астрологи.
Если вам захочется узнать правду, какой бы суровой она ни была, зовите этих людей, говорят астрологи.
Итак, вот два знака Зодиака, представители которых, по словам экспертов, никогда не врут:
Овны - честные люди . Некоторые из нас лгут, чтобы угодить или успокоить: "Ты хочешь короткую стрижку? Это потрясающе!". Овны же предпочитают выделяться из толпы.
Овны знают, что честность - это огромная сила, не знающая страха.
Им комфортно находиться среди хаоса. Споры ведь могут быть забавными, не так ли? Находясь под покровительством Марса, Овны не скрывают своих мыслей. Никаких декоративных оберточных бумаг и ленточек - только огненный поток сознания. Если вам захочется узнать правду, какой бы суровой она ни была, зовите их.
Стрельцы - искатели правды. Этим людям покровительствует Юпитер, планета оптимизма и роста. Их жизнь - одно большое путешествие навстречу истине (физическое, психологическое и духовное одновременно).
Чтобы добиться своей цели, эти свободные мыслители исследуют самые разные объекты, места и системы убеждений. И они готовы делиться своей мудростью с миром.
Стрельцы, как и их поэтические путевые заметки, являются открытой книгой для каждого. Их сила в остроумии, фантазиях и спонтанности. В чем заключается удовольствие от выдумывания лживых фактов (и необходимости запоминать все эти детали)? Стрельцы лучше расскажут свою правдивую историю. Поверьте, это довольно увлекательно.