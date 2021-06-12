Два знака Зодиака, которые никогда не врут

Итак, вот два знака Зодиака, представители которых, по словам экспертов, никогда не врут:

Овен

Овны - честные люди . Некоторые из нас лгут, чтобы угодить или успокоить: "Ты хочешь короткую стрижку? Это потрясающе!". Овны же предпочитают выделяться из толпы.

Они непосредственны с рождения, а когда тобой движут инстинкты, у тебя не остается времени для скрытых мотивов.

Овны знают, что честность - это огромная сила, не знающая страха.

Им комфортно находиться среди хаоса. Споры ведь могут быть забавными, не так ли? Находясь под покровительством Марса, Овны не скрывают своих мыслей. Никаких декоративных оберточных бумаг и ленточек - только огненный поток сознания. Если вам захочется узнать правду, какой бы суровой она ни была, зовите их.

Стрелец

Стрельцы - искатели правды. Этим людям покровительствует Юпитер, планета оптимизма и роста. Их жизнь - одно большое путешествие навстречу истине (физическое, психологическое и духовное одновременно).

Стрельцам хочется увидеть все и сразу: пышные шотландские холмы и богато украшенные бирманские храмы.

Чтобы добиться своей цели, эти свободные мыслители исследуют самые разные объекты, места и системы убеждений. И они готовы делиться своей мудростью с миром.