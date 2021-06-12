Водитель с двумя собаками в машине заехал в озеро. Животные погибли

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Degpunktā, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения отправился на машине к местному озеру, взяв с собой двух домашних питомцев - собак. По еще не выясненным обстоятельствам машина вместе с водителем и собаками въехала в озеро.

Водителю удалось выбраться из тонущей машины и доплыть до берега. Обе собаки в беспомощном состоянии утонули, сообщает передача.

Неизвестно, пытался ли мужчина спасти своих питомцев.

"Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, выяснилось, что водитель не справился с управлением транспортного средства и выехал с проезжей части, заехав в воду. Водитель цел и невредим, но, к сожалению, спасти двух собак не удалось. Полиция начала служебную проверку, также будет оценена ответственность водителя", - сообщает Госполиция.

Как отметили в передаче, извлечение затонувшего автомобиля из озера ложится на плечи владельца, поскольку в этой ситуации транспортное средство не представляет угрозы для окружающей среды и спасатели в этих работах не участвуют. Стоимость такой операции может составлять несколько сотен евро, говорится в передаче.