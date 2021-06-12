Фото ⟩ Татьяна Демьянова - самая горячая волейболистка Казахстана. А, возможно, и мира

Как сообщает Sport24, в волейбол Демьянова пришла, когда ей было 9 лет, а первым тренером стала мама. "Когда меня в первый раз вызвали играть за сборную Казахстана, я была одна из Костаная и вообще не хотела ехать, рыдала, боялась. В итоге я его достала, тренер не выдержал и порвал билет на поезд. На следующий день я поехала в Алматы на автобусе", - цитирует волейболистку издание.

Кстати, волейбол - не единственный вид спорта, в котором Демьянова попробовала себя. Она упражнялась как в классическом, так и и тайском боксе. Последним спортсменка занимается даже сейчас. Эти навыки нередко её выручают от назойливого внимания поклонников: "Недавно у меня был случай, довольно типичный - в клубе. Подошли познакомиться, объясняешь один раз, второй, уже придумываешь - наденешь кольцо на палец, но всё равно продолжается. Пришлось объяснить по-другому. Последствия? Ударила, он упал, был в шоке".

Спортсменка регулярно публикует откровенные фотографии в социальной сети Instagram, но на вопрос, готова ли она появиться на обложке мужского журнала, говорит, что только при одном условии: "Снялась бы для Maxim или Playboy? Думаю, да, но не полностью голой".