Евро-2020: Уэльс и Швейцария не смогли выявить победителя
В субботу, 12 июня, матчем между сборными Швейцарии и Уэльса открылся второй день чемпионата Европы по футболу.
В субботу, 12 июня, матчем между сборными Швейцарии и Уэльса открылся второй день чемпионата Европы по футболу.
В первом тайме команды так и не смогли отличиться, а на 49-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо после передачи полузащитника Шердана Шакири открыл счёт. На 74-й минуте нападающий Уэльса Киффер Мур воспользовался передачей полузащитника Джозеффа Моррелла и восстановил равновесие на табло.
В концовке игры сборная Швейцарии могла вырвать победу, но гол Марио Гаврановича отменили после просмотра VAR из-за офсайда.
Напомним, сборные Уэльса и Швейцарии выступают в одной группе с Италией и Турцией, которые провели свой матч накануне. В следующем туре Швейцария сыграет с Италией, а Уэльс встретится с Турцией. Оба матча состоятся 16 июня.
Следующие матчи Евро-2020:
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