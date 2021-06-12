Евро-2020: Уэльс и Швейцария не смогли выявить победителя

Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершился вничью - 1:1.

В первом тайме команды так и не смогли отличиться, а на 49-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо после передачи полузащитника Шердана Шакири открыл счёт. На 74-й минуте нападающий Уэльса Киффер Мур воспользовался передачей полузащитника Джозеффа Моррелла и восстановил равновесие на табло.

В концовке игры сборная Швейцарии могла вырвать победу, но гол Марио Гаврановича отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Напомним, сборные Уэльса и Швейцарии выступают в одной группе с Италией и Турцией, которые провели свой матч накануне. В следующем туре Швейцария сыграет с Италией, а Уэльс встретится с Турцией. Оба матча состоятся 16 июня.

Следующие матчи Евро-2020:

12 июня, 19:00, Дания - Финляндия

12 июня, 22:00, Бельгия - Россия