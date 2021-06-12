Матч Евро-2020 прерван после того, как игрок потерял сознание. Ему делали массаж сердца прямо на поле

В данный момент матч сборных Дании и Финляндии, который проходил на стадионе "Паркен" в Копенгагене прерван. На момент остановки встречи счёт был 0:0.

На 43-й минуте Эриксен рухнул у края поля без контакта с кем-либо из игроков соперника. Игра тут же была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.

В момент оказания медицинской помощи игроки сборной Дании стояли вокруг Эриксена и медиков, закрыв футболиста от камер. Болельщики и футболисты датской команды плакали.

Жена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена выбежала на поле, после того как футболист потерял сознание, но девушку не подпустили к мужу игроки датской команды. После чего её стали утешать защитник Симон Кьер и вратарь Каспер Шмейхель.

В результате футболиста унесли с поля. Эриксена несли игроки сборной Дании за ширмой. Когда медики увозили Эриксена с поля, он был в сознании.

Позднее официальный Twitter УЕФА сообщил, что состояние Эриксена стабилизировалось. Агент Кристиана Эриксена рассказал, что футболист дышит и может говорить. Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

"Эриксен в сознании и проходит дальнейшее медицинское обследование в больнице Rigshospitalet", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Федерации футбола Дании.