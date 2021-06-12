Подробная информация о последних выявленных случаях Covid-19

В Даугавпилсе в пятницу было зарегистрировано 13 новых случаев, в Лиепае - 12, в Елгаве - девять, в Вилянском крае - шесть, а в Марупском и Сигулдском краях - по четыре. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньшее число зараженных.
Напомним, всего в пятницу было зарегистрировано 178 новых случаев заражения Covid-19. Сообщается о двух случаях смерти, один из скончавшихся - младше 40 лет.
Наибольшее число зараженных за две недели в Риге - 1042, в Даугавпилсе - 164, в Елгаве - 120, в Лиепае - 99, в Огрском крае - 70 жителей. В то же время в Акнистском, Алсунгском, Мерсрагском, Ницском, Приекульском и Руцавском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.
В данный момент в Латвии кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 жителей составляет 159,6 случая. В 44 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.
Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых зараженных 37 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 28 - в возрасте от 20 до 29 лет, 26 - в возрасте от 60 до 69 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.
За последние сутки проведено 8682 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 940 человек, скончался 2451 заразившийся.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии было выявлено 3022 случая Covid-19.
За прошедшие сутки было госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, 51 пациент выписан, таким образом, в больницах проходят лечение 293 пациента с Covid-19, что на 29 меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 243 человек состояние средней тяжести, 50 находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 769 пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19.