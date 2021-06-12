Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"

Матч между Крейчиковой и Павлюченковой продолжался 1 час 56 минут и завершился победой чешской теннисистки со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

По ходу встречи 25-летняя Крейчикова, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, сделала шесть брейков, два эйса и пять раз ошиблась при подаче. 32-я ракетка мира, 29-летняя Анастасия, пять раз взяла подачу соперницы, совершила два эйса и одну двойную ошибку. Ранее теннисистки не встречались.

Стоит отметить, что обе теннисистки впервые в карьере дошли до финала турнира "Большого шлема", но чешка дважды выигрывала "Шлемы" в парном разряде.

Крейчикова по итогам турнира обновит личный рейтинговый рекорд и станет 15-й. Павлюченкова, несмотря на поражение, вернётся в топ-20. Она поднимется на 19-ю позицию рейтинга и станет первой ракеткой России.