После переговоров с Путиным Байден проведет пресс-конференцию без участия президента РФ

По информации пресс-службы Белого дома, Байден встретится с журналистами отдельно.
"Отдельная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы пообщаться со свободной прессой о темах, которые будут обсуждаться во время встречи - как о тех, где, возможно, будет достигнуто согласие, так и о тех, где будут значительные разногласия", - сообщили в Белом доме.
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что отдельная пресс-конференция Байдена - это "практика американской стороны". "И в Великобритании Байден и Джонсон не проводили совместную пресс-конференцию, президент США просто решил связаться с прессой отдельно", - сказал Песков.
Он также добавил, что Путин после саммита выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ. Песков отказался считать решение Белого дома доказательством тому, что эти переговоры оцениваются как малозначительные.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты, ранее сообщила Русская служба BBC.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил "Дождю", что президент России на встрече с Джо Байденом не будет обсуждать Алексея Навального: "Здесь нечего обсуждать. Нечего обсуждать об этом джентльмене. Он в тюрьме, и он не является предметом повестки наших двусторонних отношений".