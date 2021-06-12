После переговоров с Путиным Байден проведет пресс-конференцию без участия президента РФ

По информации пресс-службы Белого дома, Байден встретится с журналистами отдельно.

"Отдельная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы пообщаться со свободной прессой о темах, которые будут обсуждаться во время встречи - как о тех, где, возможно, будет достигнуто согласие, так и о тех, где будут значительные разногласия", - сообщили в Белом доме.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что отдельная пресс-конференция Байдена - это "практика американской стороны". "И в Великобритании Байден и Джонсон не проводили совместную пресс-конференцию, президент США просто решил связаться с прессой отдельно", - сказал Песков.

Он также добавил, что Путин после саммита выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ. Песков отказался считать решение Белого дома доказательством тому, что эти переговоры оцениваются как малозначительные.

Это лучшее на сегодня. Байден-таки решил унизить фюрера. https://t.co/VLj9XOl3Mt — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) June 12, 2021