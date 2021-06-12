Сб, 12.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
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После переговоров с Путиным Байден проведет пресс-конференцию без участия президента РФ

Джо Байден ФОТО: EPA/Andrew Harnik / POOL

После саммита, назначенного на 16 июня, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин не будут давать совместную пресс-конференцию, сообщает агентство Reuters.

По информации пресс-службы Белого дома, Байден встретится с журналистами отдельно.

"Отдельная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы пообщаться со свободной прессой о темах, которые будут обсуждаться во время встречи - как о тех, где, возможно, будет достигнуто согласие, так и о тех, где будут значительные разногласия", - сообщили в Белом доме.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что отдельная пресс-конференция Байдена - это "практика американской стороны". "И в Великобритании Байден и Джонсон не проводили совместную пресс-конференцию, президент США просто решил связаться с прессой отдельно", - сказал Песков.

Он также добавил, что Путин после саммита выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ. Песков отказался считать решение Белого дома доказательством тому, что эти переговоры оцениваются как малозначительные.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты, ранее сообщила Русская служба BBC.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил "Дождю", что президент России на встрече с Джо Байденом не будет обсуждать Алексея Навального: "Здесь нечего обсуждать. Нечего обсуждать об этом джентльмене. Он в тюрьме, и он не является предметом повестки наших двусторонних отношений". 

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