Главное за 12 июня ⟩ Разгон людей в Вецаки, проблемы с сертификатом Covid-19 и ЧП на Евро-2020

"Почему собаки могут писать в парке, а люди - нет", или О логике некоторых предпринимателей. Ранее колумнист TVNET Том Лусис уже писал о том, что в смягчении ограничений для вакцинированных людей невакцинированные усматривают дискриминацию. Таким образом, после решения правительства позволить наиболее понятливой части общества ряд вещей, которые невакцинированным по-прежнему будут запрещены, появляется все больше предприятий, обещающих с этим бороться. Это очень мило, так как, в принципе, они сами создают списки с местами, которые больше никогда не надо посещать.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, скончались два человека. Умершие входили в возрастные категории от 30 до 59 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 166,4 до 159,6 случая. За последние сутки проведено 8682 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2%. В больницах находятся 293 пациента с Covid-19.

Павлютс: надеемся, что это начало конца пандемии Covid-19. Надеемся, что возобновление театральных представлений и других публичных мероприятий - это начало конца пандемии Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, разговаривая в субботу с медиками, посещавшими в Валмиерском драматическим театре первое представление со зрителями.

Коронавирус в России набирает обороты. Москва вводит новые ограничения. В России стремительно растет число заболевших коронавирусом. В целом в стране зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние три месяца. В Москве все еще хуже.

В Эстонии крупная вспышка индийского штамма началась с выпускного в детском саду. На выпускном празднике в одном из детских садов в волости Кехтна Раплаского уезда присутствовал инфицированный индийским штаммом коронавируса. К настоящему времени в Кехтна вспыхнул очаг вируса, который насчитывает 14 инфицированных плюс широкий круг близких контактов.

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Милохин, Лорак, Успенская и другие звезды, которые росли без родителей, в детдоме или приемной семье. Не все знаменитости могут похвастаться тем, что их воспитали родные папа и мама. RUS TVNET рассказывает о звездах, которые выросли без родителей, в детском доме или приемной семье.

Агата Муцениеце с детьми приехала отдыхать в Латвию. Сторис актрисы заполнены кадрами ее времяпрепровождения в деревне вместе с сестрой Сантой.

Седокова поговорила по-латышски и намекнула, что уже год содержит супруга. "Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать - если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты", - объяснила Анна.