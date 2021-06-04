Главное за 12 июня ⟩ Разгон людей в Вецаки, проблемы с сертификатом Covid-19 и ЧП на Евро-2020
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В Валмиерском театре констатированы технические проблемы в работе сертификата Covid-19. "На представлении во время пилотного проекта мы зафиксировали и то, что не шло столь гладко. Например, во время сканирования сертификатов Covid-19 отдельные система не признала годными, несмотря на то, что человек прошел полный курс вакцинации уже давно. Очевидно, что-то не сработало технически", - отметила представитель театра Марта Цекуле.
На пляже в Вецаки разогнали несколько сотен иностранных студентов. Прибывшая на место происшествия муниципальная полиция Риги констатировала, что примерно от 200 до 300 иностранных студентов отмечают окончание учебного года. Как рассказал представитель муниципальной полиции Том Садовскис, на пляже была установлена и звукоусиливающая техника.
Матч Евро-2020 прерван после того, как игрок потерял сознание. Ему делали массаж сердца прямо на поле. На 43-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул у края поля без контакта с кем-либо из игроков соперника. Игра тут же была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.
Внучка первого президента Латвии Чаксте продала землю иностранцу. Кристине Чаксте, внучка первого президента Латвии Яниса Чаксте, продала большой участок земли площадью почти 50 гектаров. Сельскохозяйственные угодья приобрел гражданин Иордании.
Еще одно летальное ДТП с участием общественного транспорта: авария на дороге из Болдераи. Около 23:13 в Риге на пересечении улиц Клейсту и Лиелас столкнулись автобус Solaris и автомобиль Škoda. Водитель автомашины скончался на месте.
Ринкевич поздравил российский народ с Днем России. На русском языке. "Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", - написал министр.
Противоречивые заявления о министре благосостояния и спутнице Артуса Кайминьша: что происходит? В пятницу, 11 июня, на протяжении всего дня поступали крайне противоречивые сведения о возможном сотрудничестве нового министра благосостояния Гатиса Эглитиса (JKP) и актрисы театра Дайлес Дарты Даневичи - спутницы депутата Сейма Артуса Кайминьша. Собрали, как развивались события.
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя "убийцей", и сравнил Байдена и Трампа. Американский телеканал NBC News опубликовал фрагмент интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором журналист Кейр Симмонс, напомнив о словах президента США Джо Байдена, спросил главу российского государства: "Господин президент, вы убийца?". В ответ Путин рассмеялся, но ответил.
Российский военный опубликовал кадры встречи с итальянским истребителем в небе Эстонии. В среду, 9 июня, военнослужащий ВВС России опубликовал в соцсетях видео и фотографии момента, когда поднявшиеся в воздух с эстонской авиабазы Эмари итальянские истребители F-35A Lightning прилетели для обнаружения летящего у берегов Эстонии российского военного самолета.
Как будет работать ковид-сертификат ЕС и смогут ли его получить россияне. Совет ЕС утвердил цифровые Covid-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри ЕС и в страны Шенгенской зоны. DW объясняет, как они действуют и будут ли их выдавать в случае вакцинации "Спутником V".
"Почему собаки могут писать в парке, а люди - нет", или О логике некоторых предпринимателей. Ранее колумнист TVNET Том Лусис уже писал о том, что в смягчении ограничений для вакцинированных людей невакцинированные усматривают дискриминацию. Таким образом, после решения правительства позволить наиболее понятливой части общества ряд вещей, которые невакцинированным по-прежнему будут запрещены, появляется все больше предприятий, обещающих с этим бороться. Это очень мило, так как, в принципе, они сами создают списки с местами, которые больше никогда не надо посещать.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, скончались два человека. Умершие входили в возрастные категории от 30 до 59 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 166,4 до 159,6 случая. За последние сутки проведено 8682 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2%. В больницах находятся 293 пациента с Covid-19.
Павлютс: надеемся, что это начало конца пандемии Covid-19. Надеемся, что возобновление театральных представлений и других публичных мероприятий - это начало конца пандемии Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, разговаривая в субботу с медиками, посещавшими в Валмиерском драматическим театре первое представление со зрителями.
Коронавирус в России набирает обороты. Москва вводит новые ограничения. В России стремительно растет число заболевших коронавирусом. В целом в стране зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние три месяца. В Москве все еще хуже.
В Эстонии крупная вспышка индийского штамма началась с выпускного в детском саду. На выпускном празднике в одном из детских садов в волости Кехтна Раплаского уезда присутствовал инфицированный индийским штаммом коронавируса. К настоящему времени в Кехтна вспыхнул очаг вируса, который насчитывает 14 инфицированных плюс широкий круг близких контактов.
Почитать, чтобы отвлечься:
Милохин, Лорак, Успенская и другие звезды, которые росли без родителей, в детдоме или приемной семье. Не все знаменитости могут похвастаться тем, что их воспитали родные папа и мама. RUS TVNET рассказывает о звездах, которые выросли без родителей, в детском доме или приемной семье.
Агата Муцениеце с детьми приехала отдыхать в Латвию. Сторис актрисы заполнены кадрами ее времяпрепровождения в деревне вместе с сестрой Сантой.
Седокова поговорила по-латышски и намекнула, что уже год содержит супруга. "Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать - если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты", - объяснила Анна.
Татьяна Демьянова - самая горячая волейболистка Казахстана. А, возможно, и мира. "Что лучше: секс или когда провела крутой матч? Любой спортсменке будет сложно ответить. Бывают матчи, которые сильно захватывают, но равносильны ли они сексу? Я бы сказала, что в 80 процентах случаев секс круче", - говорит Татьяна Демьянова.