Датчане без Эриксена с минимальным счётом уступили Финляндии
Матч сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 завершился со счётом 1:0 в пользу финской команды.
Матч сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 завершился со счётом 1:0 в пользу финской команды.
Напомним, матч был прерван в конце первого тайма из-за того, что лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Примерно час спустя игра продолжилась.
На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, который замкнул головой навесную передачу. Он принёс своей сборной победу в первом для неё матче на Евро-2020.
Датчане могли сравнять счёт, но вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил пенальти.
Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.