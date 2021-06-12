Вс, 13.06.2021
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Марта Цекуле, представитель Валмиерского драматического театра
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Датчане без Эриксена с минимальным счётом уступили Финляндии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Матч сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 завершился со счётом 1:0 в пользу финской команды.
 

Напомним, матч был прерван в конце первого тайма из-за того, что лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Примерно час спустя игра продолжилась.

На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, который замкнул головой навесную передачу. Он принёс своей сборной победу в первом для неё матче на Евро-2020.

Датчане могли сравнять счёт, но вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил пенальти.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.

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