Датчане без Эриксена с минимальным счётом уступили Финляндии

Напомним, матч был прерван в конце первого тайма из-за того, что лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Примерно час спустя игра продолжилась.

На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, который замкнул головой навесную передачу. Он принёс своей сборной победу в первом для неё матче на Евро-2020.

Датчане могли сравнять счёт, но вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил пенальти.