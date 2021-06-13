За сутки выявлено 90 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 154,9

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

два человека в возрасте 60-69 лет;

два человека в возрасте 70-79 лет;

один человек - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 159,6 до 154,9 случая.

За последние сутки проведено 6466 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,4%.

Общее количество заболевших за последние 14 дней впервые с 3 ноября упало ниже 3000 до 2932,

свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на данных SPKC.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 030 человек, скончались 2456 заразившихся.

В больницах снова более 300 пациентов с Covid-19

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в больницах снова более 300 пациентов с Covid-19. В субботу в больницах Латвии проходили лечение 305 пациентов с Covid-19, что на 12 больше, чем накануне.

В субботу 24 пациента с Covid-19 были госпитализированы, а 7 пациентов выписаны.

Из всех пациентов с Covid-19, находящихся в больнице, 254 имеют умеренное течение болезни, а у 51 болезнь протекает тяжело.