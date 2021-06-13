Джокович в 4-часовом матче переиграл Циципаса и стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Матч продолжался 4 часа 12 минут и завершился победой Джоковича со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

По ходу встречи Джокович, который является первой ракеткой мира, сделал пять подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из шестнадцати и совершил три двойные ошибки. На счету Циципаса три брейк-пойнта из восьми, четырнадцать эйсов и четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч между Циципасом и Джоковичем стал 5:3 в пользу серба.

34-летний Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на "Ролан Гаррос". Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее британца Энди Маррея.

Всего на счету Джоковича 19 побед на турнирах "Большого шлема". По количеству выигранных "Шлемов" серб теперь отстаёт всего на один от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Для 22-летнего Циципаса это был первый финал турнира "Большого шлема".