Джокович в 4-часовом матче переиграл Циципаса и стал чемпионом "Ролан Гаррос"
Сербский теннисист Новак Джокович во второй раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в решающем матче в пяти сетах грека Стефаноса Циципаса.
Сербский теннисист Новак Джокович во второй раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в решающем матче в пяти сетах грека Стефаноса Циципаса.
По ходу встречи Джокович, который является первой ракеткой мира, сделал пять подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из шестнадцати и совершил три двойные ошибки. На счету Циципаса три брейк-пойнта из восьми, четырнадцать эйсов и четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч между Циципасом и Джоковичем стал 5:3 в пользу серба.
34-летний Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на "Ролан Гаррос". Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее британца Энди Маррея.
Всего на счету Джоковича 19 побед на турнирах "Большого шлема". По количеству выигранных "Шлемов" серб теперь отстаёт всего на один от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Для 22-летнего Циципаса это был первый финал турнира "Большого шлема".
За победу в финале Джокович получит 2000 рейтинговых очков и 1,4 миллиона долларов призовых.