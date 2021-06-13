Англия начала Евро-2020 с минимальной победы над Хорватией

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой английской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который опередил защитника, оказался в центре штрафной площади и поразил ворота хорватов после передачи Калвина Филлипса.

Также отметим, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, который появился на поле на 82-й минуте, стал самым молодым игроком в истории Евро. 29 июня футболисту исполнится лишь 18 лет.

Напомним, сборные Англии и Хорватии выступают в одной группе с Чехией и Шотландией, которые свой матч проведут завтра, 14 июня.

Следующие матчи Евро-2020:

13 июня, 19:00, Австрия - Северная Македония

13 июня, 22:00, Нидерланды - Украина