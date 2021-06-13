Нидерланды вырвали победу над Украиной в концовке матча
Сборная Украины потерпела обидное поражение от команды Нидерландов на старте чемпионата Европы по футболу.
Сборная Украины потерпела обидное поражение от команды Нидерландов на старте чемпионата Европы по футболу.
Команды взяли очень хороший темп с самых первых минут и сразу же создали несколько опасных моментов у ворот друг друга.
Главным героем первого тайма без сомнений можно назвать голкипера сборной Украины Георгия Бущана, который трижды выручал свою команду от неминуемого гола.
Уже на 6-й минуте Бущан успел среагировать на удар Дензела Дюмфриса с трёх метров и перевести мяч на угловой. На 26-й минуте вратарь киевского "Динамо" спас свою команду, вовремя выйдя из ворот и перехватив опасную передачу на Ваута Вегхорста. Ну и на 40-й минуте украинский вратарь отбил мощный удар с лёта в исполнении Джорджиньо Вейналдума.
На второй тайм сборная Нидерландов вышла гораздо собраннее и в первые 15 минут сумела дважды поразить ворота Украины. Сначала Вейналдум после провала украинской защиты открыл счёт в матче, а спустя семь минут Дюмфрис прорвался в штрафную и мяч после нескольких рикошетов отскочил к Вегхорсту, который с нескольких метров расстрелял ворота Бущана.
Казалось, что на этом матч можно заканчивать, но сначала на 75-й минуте Андрей Ярмоленко сумасшедшим ударом с левой ноги сократил отставание в счёте, а на 79-й минуте Роман Яремчук высоко выпрыгнул и головой вонзил в мяч в ворота после навеса в штрафную.
К сожалению для болельщиков сборной Украины, последнее слово в матче осталось за футболистами Нидерландов - на 85-й минуте победный гол в составе "оранжевых" забил Дюмфрис, который воспользовался очередной ошибкой в обороне соперника.
Напомним, вместе с Украиной и Нидерландами в одной группе выступают Австрия и Северная Македония, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1.
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