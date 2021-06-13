Нидерланды вырвали победу над Украиной в концовке матча

Матч состоялся на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев.

Команды взяли очень хороший темп с самых первых минут и сразу же создали несколько опасных моментов у ворот друг друга.

Главным героем первого тайма без сомнений можно назвать голкипера сборной Украины Георгия Бущана, который трижды выручал свою команду от неминуемого гола.

Уже на 6-й минуте Бущан успел среагировать на удар Дензела Дюмфриса с трёх метров и перевести мяч на угловой. На 26-й минуте вратарь киевского "Динамо" спас свою команду, вовремя выйдя из ворот и перехватив опасную передачу на Ваута Вегхорста. Ну и на 40-й минуте украинский вратарь отбил мощный удар с лёта в исполнении Джорджиньо Вейналдума.

На второй тайм сборная Нидерландов вышла гораздо собраннее и в первые 15 минут сумела дважды поразить ворота Украины. Сначала Вейналдум после провала украинской защиты открыл счёт в матче, а спустя семь минут Дюмфрис прорвался в штрафную и мяч после нескольких рикошетов отскочил к Вегхорсту, который с нескольких метров расстрелял ворота Бущана.

Казалось, что на этом матч можно заканчивать, но сначала на 75-й минуте Андрей Ярмоленко сумасшедшим ударом с левой ноги сократил отставание в счёте, а на 79-й минуте Роман Яремчук высоко выпрыгнул и головой вонзил в мяч в ворота после навеса в штрафную.

К сожалению для болельщиков сборной Украины, последнее слово в матче осталось за футболистами Нидерландов - на 85-й минуте победный гол в составе "оранжевых" забил Дюмфрис, который воспользовался очередной ошибкой в обороне соперника.

Напомним, вместе с Украиной и Нидерландами в одной группе выступают Австрия и Северная Македония, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1.

Следующие матчи Евро-2020:

14 июня, 16:00, Шотландия - Чехия

14 июня, 19:00, Польша - Словакия

14 июня, 22:00, Испания - Швеция