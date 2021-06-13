За сутки в Литве - 117 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 37

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 117 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались три человека, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Проведено 11 003 молекулярных (ПЦР) и 6 044 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 126,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 746 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 4339 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8788 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2751 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 37 из них, то есть 1,3%.