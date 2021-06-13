Видео ⟩ В Лимбажском крае камеры зафиксировали медведя, который лакомился из кормушки
В начале июня в волости Катвари Лимбажского края камеры наблюдения зафиксировали медведя, который искал пищу в размещенной охотниками кормушке.
В начале июня в волости Катвари Лимбажского края камеры наблюдения зафиксировали медведя, который искал пищу в размещенной охотниками кормушке.
Ролик в социальной сети Facebook разместила Монта Приедите, она подтвердила порталу TVNET, что косолапые действительно полюбили эту кормушку. Например, прошлым летом к кормушке приходила медведица с медвежатами.
По словам Монты, медведи слегка поцарапали бочонок, но обошлось без сильных повреждений.
Видео: Медведи лакомятся из кормушки
В настоящее время популяция медведей в Латвии составляет от 30 до 50 особей, в марте на конференции "Охота 2021" сообщил ведущий научный сотрудник Латвийского государственного лесного научно-исследовательского института Silava Янис Озолиньш.
Озолиньш отметил, что мониторинг медведей проводится в соответствии с четырьмя основными критериями, включая распределение, количество особей на территории, состояние местообитаний и перспективы на будущее, поэтому исследование, проведенное с 2015 по 2018 год, показало, что состояние медведей в Латвии неблагоприятное.
"Конечно, количество медведей слишком мало, чтобы считать их такой самовосстанавливающейся популяцией", - добавил Озолиньш. В то же время он пришел к выводу, что ситуация с популяцией медведей в Латвии, согласно четырем критериям мониторинга, в настоящее время улучшается.
Он также призвал охотников, заметив следы медведя, сфотографировать их, добавить координаты изображения, указать время и размер, и отправить информацию в Государственную лесную службу для дальнейшего мониторинга данных.