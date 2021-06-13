Видео ⟩ В Лимбажском крае камеры зафиксировали медведя, который лакомился из кормушки

Ролик в социальной сети Facebook разместила Монта Приедите, она подтвердила порталу TVNET, что косолапые действительно полюбили эту кормушку. Например, прошлым летом к кормушке приходила медведица с медвежатами.

По словам Монты, медведи слегка поцарапали бочонок, но обошлось без сильных повреждений.

Видео: Медведи лакомятся из кормушки

В настоящее время популяция медведей в Латвии составляет от 30 до 50 особей, в марте на конференции "Охота 2021" сообщил ведущий научный сотрудник Латвийского государственного лесного научно-исследовательского института Silava Янис Озолиньш.

Озолиньш отметил, что мониторинг медведей проводится в соответствии с четырьмя основными критериями, включая распределение, количество особей на территории, состояние местообитаний и перспективы на будущее, поэтому исследование, проведенное с 2015 по 2018 год, показало, что состояние медведей в Латвии неблагоприятное.

"Конечно, количество медведей слишком мало, чтобы считать их такой самовосстанавливающейся популяцией", - добавил Озолиньш. В то же время он пришел к выводу, что ситуация с популяцией медведей в Латвии, согласно четырем критериям мониторинга, в настоящее время улучшается.